Diretta Spezia Ascoli/ Streaming video DAZN: liguri, promozione possibile! (Serie B)

Spezia Ascoli, partita diretta dal signor Baroni, è in programma sabato 15 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Picco di La Spezia e sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B 2019-2020. I liguri arrivano all’appuntamento esaltati dall’ultima vittoria nel recupero contro la Cremonese, sfida molto combattuta ma che ha permesso ai bianconeri di agganciare il secondo posto in classifica e la prospettiva di una clamorosa promozione diretta in Serie A. Con 4 vittorie di fila e una serie di 11 risultati utili consecutivi di campionato quella di Vincenzo Italiano è la squadra del momento ed ora dovrà misurarsi con la voglia di riscatto di un Ascoli che viene dalla vittoria sfumata contro la Juve Stabia a causa di un clamoroso gol messo a segno dal portiere Provedel all’ultimo minuto di recupero. All’andata l’Ascoli aveva vinto con un rotondo 3-0 contro gli spezzini grazie alle reti di Ninkovic, Da Cruz e Ardemagni. Il 14 aprile 2019 lo Spezia ha vinto 3-2 l’ultimo precedente casalingo di campionato contro i marchigiani.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Ascoli non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ASCOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Spezia Ascoli, sabato 15 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Picco di La Spezia, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B. Lo Spezia allenato da Italiano dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Maggiore, Mora, Ricci; Di Gaudio, Nzola, Gyasi. L’Ascoli guidato in panchina da Stellone sarà chiamato a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Leali; Andreoni, Gravillon, Ferigra, Padoin; Cavion, Petrucci, Brlek; Morosini; Scamacca, Trotta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Spezia e Ascoli, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.90, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.30 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 4.20. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.75.



