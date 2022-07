Diretta Spezia ASV Stegen/ Streaming video tv: amichevole bis per Gotti

DIRETTA SPEZIA ASV STEGEN: ALTRO TEST PER I LIGURI

Spezia ASV Stegen, in diretta alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 luglio 2022, presso il Centro Sportivo Mulin da Coi di Santa Cristina Val Gardena (Bolzano), sede del ritiro estivo dello Spezia, che sta lavorando agli ordini del nuovo allenatore Luca Gotti. I liguri ieri pomeriggio hanno giocato contro i tedeschi del Bochum a Bressanone, oggi arriva una amichevole senza dubbio più “facile”, perché la diretta di Spezia ASV Stegen metterà di fronte ai liguri una rivale che di certo non è paragonabile ai tedeschi.

Le indicazioni che potranno emergere dalla diretta di Spezia ASV Stegen saranno comunque interessanti, soprattutto per chi lavora sotto la guida di un nuovo allenatore. Lo Spezia aveva già giocato una prima amichevole contro i valligiani locali del Gherdeina, adesso però due amichevoli in altrettanti giorni sono uno snodo sicuramente molto interessante nel cammino di preparazione verso il nuovo campionato di Serie A, nel quale lo Spezia cercherà di conquistare la terza salvezza consecutiva. Che cosa ci dirà la diretta di Spezia ASV Stegen?

DIRETTA SPEZIA ASV STEGEN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Spezia ASV Stegen non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: nessuna emittente ha infatti acquistato i diritti per trasmettere il match amichevole e non dovrebbe esserci nemmeno una diretta streaming video. Per avere informazioni utili potrete comunque consultare il sito Internet e i profili social ufficiali della società ligure.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ASV STEGEN

Le probabili formazioni della diretta Spezia ASV Stegen naturalmente saranno fortemente condizionate dalla partita di ieri pomeriggio contro il Bochum. Facile pensare che oggi avranno molto spazio i giocatori che ieri hanno avuto meno minuti per mettersi in mostra contro i tedeschi, magari seconde linee e pure giovani aggregati alla prima squadra per il ritiro montano di Santa Cristina Val Gardena.

Naturalmente l'amichevole con il Bochum di ieri pomeriggio ha avuto la priorità nelle scelte di Luca Gotti nella sua prima estate alla guida dello Spezia, ma anche il match di oggi contro l'ASV Stegen può essere occasione utile per mettersi in mostra da parte dei calciatori, e magari per l'allenatore spezzino di sperimentare qualcosa di nuovo con un gruppo che sta imparando a conoscere.











