Diretta/ Spezia Atalanta streaming video tv: bergamaschi per l’Europa (Serie A)

DIRETTA SPEZIA ATALANTA: TRA SALVEZZA ED EUROPA

Spezia Atalanta, in diretta domenica 7 maggio 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. L’Atalanta non può più tentennare nella corsa all’Europa, la volata con Fiorentina, Lazio e Roma vede i bergamaschi rischiare l’ottavo posto e l’esclusione dalle competizioni europee nella prossima stagione, anche se all’orizzonte ci sono due trasferte di fila, col Milan da affrontare a San Siro dopo lo Spezia.

Il pari interno con la Salernitana ha sicuramente frenato il cammino dei bergamaschi che hanno però fatto decisamente meglio in trasferta che in casa. Lo Spezia deve blindare quella che sarebbe una eccezionale seconda salvezza consecutiva ed è reduce dalla sconfitta con polemiche contro la Lazio di sabato scorsa, col gol di Acerbi che ha scatenato dubbi e proteste per un fuorigioco non rilevato dal VAR. Ma l’obiettivo della permanenza in Serie A è comunque molto vicino per i liguri.

DIRETTA SPEZIA ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Spezia Atalanta di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. Di conseguenza, è possibile vedere la diretta Genoa Juventus anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso sarà in diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Atalanta, match che andrà in scena al Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Gyasi, Kovalenko, S. Bastoni; Manaj. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.45.

