Diretta Spezia Atalanta/ Streaming video tv: è favorita la Dea (Serie A)

Spezia Atalanta, in diretta dallo stadio Dino Manuzzi di Cesena che è la casa temporanea dei liguri, si gioca per l’ottava giornata del campionato di Serie A alle ore 18.00 di oggi, sabato 21 novembre 2020. La diretta di Spezia Atalanta si annuncia intrigante perché mette di fronte una neopromossa che sta facendo bene e la Dea che è sempre spettacolare ma ha avuto qualche pausa di troppo nella prima parte della stagione. Due settimane fa per lo Spezia era arrivata la bellissima vittoria sul campo del Benevento che ha portato i liguri di Vincenzo Italiano a quota otto punti in classifica: per fare calcoli è ancora decisamente troppo presto, ma possiamo dire che la strada intrapresa dallo Spezia è quella giusta e anche contro l’Atalanta si cercherà conferma. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono invece reduci dal pareggio contro l’Inter, segnano sempre tanto ma incassano anche troppe reti e dunque l’Atalanta è alla ricerca della sua migliore versione di sé stessa: potremo vederla oggi contro lo Spezia?

DIRETTA SPEZIA ATALANTA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Atalanta sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ATALANTA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Spezia Atalanta, ecco che i liguri dovrebbero schierare Agudelo e Gyasi ai fianchi di Nzola nel tridente offensivo del 4-3-3 dello Spezia. A centrocampo recuperati Maggiore e Acampora, dunque per mister Vicenzo Italiano c’è più possibilità di scelta, come d’altronde anche in difesa dove è ristabilito Chabot ed è ormai del tutto disponibile anche Marchizza, che potrebbe essere preferito a Bastoni. L’Atalanta potrebbe fare turnover pensando anche alla Champions League: ecco dunque in attacco il possibile assetto con Miranchuk e Gomez alle spalle di Lammers (i colombiani sono reduci dal viaggio dal Sudamerica). Dubbi sulle fasce, anche se con la buona notizia del recupero di Gosens, segnaliamo pure che ormai tra i pali è pronto anche Gollini e vedremo dunque quale sarà la scelta di mister Gasperini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Spezia Atalanta secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I nerazzurri sono largamente favoriti e di conseguenza il segno 2 è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria da parte dello Spezia.



