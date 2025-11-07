Analisi della diretta Spezia Bari, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA SPEZIA BARI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Ci avviciniamo al fischio di inizio della diretta di Spezia Bari, il nostro obiettivo è capire come potrebbero muoversi sul rettangolo verde queste due squadre alla ricerca di una possibile vincitrice finale. Lo Spezia cerca continuità dopo un periodo altalenante: 53% di possesso medio, 1,6 xG, 1,3 xA, e una precisione nei passaggi dell’84%. Il 61% delle azioni offensive nasce dal lato sinistro, con grande utilizzo dei cross (21 di media a partita) ma una realizzazione ancora bassa (29% dei tiri nello specchio convertiti).

Difensivamente, soffre nei finali (42% dei gol subiti dopo il 70’). Il Bari arriva con numeri più equilibrati: 51% di possesso, 1,7 xG, 1,0 xGA, e un baricentro medio più basso (39 metri). Il 44% delle occasioni nasce da palle recuperate a centrocampo, e la squadra pugliese segna spesso su piazzato (36% dei gol da fermo). Sul piano fisico, equilibrio (10,7 km percorsi per giocatore), ma più duelli vinti dai biancorossi (54% contro 49%). Detto questo si può passare al commento live della diretta di Spezia Bari, via! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Spezia Bari, come seguire la partita in streaming video

La diretta Spezia Bari sarà giocata allo Stadio Alberto Picco ma allo stesso tempo sarà presente nelle case di tutti i tifosi e gli interessati che hanno sottoscritto un abbonamento alle piattaforme di streaming Dazn, per uno dei suoi piani Start, Standard, Plus e Goal Pass, o LAB Channel, il canale della competizione che si appoggia sulle piattaforme Amazon Prime Video e OneFootball.

Biancorossi fuori dalla zona retrocessione

Alle 20.30 si aprirà la dodicesima giornata di Serie B con la diretta Spezia Bari una sfida tra due squadre che all’inizio dell’anno si aspettavano di lottare per le prime posizioni di classifica ma che ora si trovano a sperare di raggiungere la salvezza, i bianconeri sono forse la più grande delusione della competizione dopo lo scorso anno visto l’attuale diciannovesimo posto in classifica, la sconfitta 1-0 in casa del Monza ha messo definitivamente in discussione il tecnico che anzi è stato sostituito.

Per i biancorossi invece sembra ormai un lontano ricordo l’inizio disastroso di campionato visto che nelle ultime 5 partite sono arrivati 10 punti che hanno permesso di uscire dalla zona retrocessione, 3 dei quali nella vittoria 1-0 contro il Cesena, i pugliesi inoltre dovranno anche recuperare la partita contro la Juve Stabia che potrebbe permettergli di avvicinarsi addirittura alla zona playoff.

Formazioni Spezia Bari, probabili scelte dei tecnici

Le squadre che i due tecnici dovrebbero schierare nella diretta Spezia Bari dovrebbero vedere diversi cambi per i bianconeri mentre la conferma di una quantità importante dei titolari dell’ultima sfida per i biancorossi, Roberto Donadoni infatti nel suo 5-3-2 sceglierà Sarr in porta, Aurelio, Jack, Wisniewski, Mateju e Kouda in difesa, Candelari, Nagy e Soleri a centrocampo e in attacco Di Serio e Lapadula. Fabio Caserta invece si affiderà ad un 3-4-2-1 con Cerofolini come portiere, Nikolaou, Meroni e Pucino come difensori, Dorval, Verreth, Maggiore e Dickmann come centrocampisti, Moncini unico attaccante supportato da Antonucci e Castrovilli trequartisti.

Spezia Bari, quote e possibile risultato finale

Nonostante la classifica racconti altro, secondo bet365 e bookmakers, la diretta Spezia Bari dovrebbe essere una gara con un risultato abbastanza scontato e che prevede la vittoria dei bianconeri, questo risultato infatti è quotato a 1.70 e considerato come il più facile da vedere per il grande livello della squadra ligure. Dall’altra parte invece la vittoria dei pugliesi è fissata solamente a 3.90 nonostante sia una squadra in un miglior momento di forma e con diversi punti di distanza in classifica, per il pareggio invece si deve scendere e tornare al valore di 3.25.