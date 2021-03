Diretta/ Spezia Benevento (Serie A) streaming video tv: scontro tra matricole

DIRETTA SPEZIA BENEVENTO: ITALIANO FAVORITO MA…

Spezia Benevento, in diretta sabato 6 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Matricole alla verifica in un momento cruciale della stagione. Lo Spezia infatti ha raccolto un solo punto nelle ultime 3 partite disputate in campionato: dopo la brillante vittoria contro il Milan i bianconeri hanno frenato, ritrovandosi a +4 dal Cagliari e a +5 dal Torino che al momento però deve recuperare ben 2 partite. Gli stessi punti ottenuti dal Benevento che fino a qualche settimana fa sembrava tranquillo e che invece deve tornare a guardarsi le spalle. Dopo 3 pareggi consecutivi contro Sampdoria, Bologna e Roma i sanniti hanno perso 2 partite di fila contro Napoli e Verona e ora sono appaiati proprio a Spezia e Fiorentina in classifica: in generale la squadra allenata da Pippo Inzaghi non vince da 9 partite consecutive in campionato, dalla trasferta di Cagliari del 6 gennaio scorso. In questo periodo il Benevento ha ottenuto solo 4 punti, ritrovandosi costretto a scendere in maniera significativa in classifica.

DIRETTA SPEZIA BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Benevento sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BENEVENTO

Le probabili formazioni della sfida tra Spezia e Benevento presso lo stadio Alberto Picco. I padroni di casa allenati da Vincenzo Italiano scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Bastoni; Maggiore, Estevez, Leo Sena; Gyasi, Nzola, Farias. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Montipò; Improta, Glik, Tuia, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Viola, Caprari; Lapadula.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Spezia e Benevento, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.60 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.40 volte la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA