DIRETTA SPEZIA BOCHUM/ Video streaming tv: un fresco precedente (amichevole)

DIRETTA SPEZIA BOCHUM: CONTRO IL LECCE

Parlando della diretta di Spezia Bochum, dobbiamo approfondire il fatto che per la seconda volta nello spazio di pochi giorni vedremo all’opera la squadra tedesca. Mercoledì infatti il Bochum è stato avversario del Lecce, nell’amichevole estiva organizzata dai salentini: la vittoria è andata proprio alla compagine straniera, grazie a una bella rimonta operata a cavallo dei due tempi. Al 16’ minuto il Lecce era già avanti di due gol, entrambi realizzati da Lorenzo Colombo: una bella soddisfazione per l’attaccante di proprietà del Milan, ma poi il Bochum è salito in cattedra e ha ribaltato la situazione.

Diretta/ Spezia Gherdeina (risultato finale 8-0): poker anche nel secondo tempo!

Ancora nel primo tempo, poco dopo la mezz’ora di gioco, Kevin Stoger ha accorciato le distanze; il pareggio è arrivato al 43’, dunque una beffa per il Lecce, con l’esterno giapponese Takuma Asano. Infine, nella ripresa e precisamente al 64’ minuto, l’attaccante congolese Silvère Ganvoula ha messo a segno l’ultimo gol della partita; dunque una bella vittoria per il Bochum che naturalmente, per quanto poco possa contare, punta a fare il bis contro l’Italia del calcio. Vedremo se lo Spezia sarà in grado di raccontarci un’altra storia nell’amichevole di oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Spezia Napoli (risultato finale 0-3): vincono i partenopei!

DIRETTA SPEZIA BOCHUM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Bochum non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: nessuna emittente ha infatti acquistato i diritti per trasmettere il match amichevole, e a oggi non sappiamo nemmeno di un eventuale servizio di diretta streaming video con cui si possa seguire la partita. Per avere accesso alle informazioni utili potrete comunque consultare, ovviamente in maniera libera, le pagine ufficiali che la società ligure mette a disposizione sui social network: consigliamo in particolare gli account di Facebook e Twitter.

Probabili formazioni Spezia Napoli/ Quote: Insigne saluta (Serie A)

AMICHEVOLE DI LUSSO!

Spezia Bochum è in diretta alle ore 16:30 di sabato 16 luglio: per la squadra ligure si tratta della seconda amichevole estiva, ma con il livello di difficoltà che si alza in maniera evidente rispetto alla prima uscita. Lo Spezia è reduce dalla goleada timbrata contro il Gherdeina; oggi però si trova ad affrontare una squadra che è recentemente tornata a giocare in Bundesliga, il massimo campionato di calcio in Germania. Dunque sarà un test interessante per la squadra affidata al nuovo allenatore Luca Gotti, che ovviamente andrà a caccia della terza salvezza consecutiva per il club.

Il Bochum invece lo abbiamo visto di recente: mercoledì i tedeschi hanno affrontato un’amichevole contro il Lecce, hanno battuto i salentini 3-2 (in rimonta) e hanno già mostrato una buona condizione, il loro obiettivo sarà quello di provare a inserirsi nella corsa all’Europa League nel loro campionato. Noi invece ci mettiamo ad aspettare che la diretta di Spezia Bochum prenda il via; nel frattempo facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate da Gotti in questa partita amichevole, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BOCHUM

Quale sarà la formazione ligure per la diretta Spezia Bochum? Luca Gotti solitamente gioca con il 3-5-2, possiamo allora ipotizzare questo modulo per la sua squadra ma ovviamente, come sempre succede nel corso delle amichevoli estive, ci saranno tanti cambi e una possibile rivoluzione tra primo e secondo tempo. Per l’inizio del match puntiamo su Provedel come portiere, davanti a lui in difesa possono giocare Nikolaou, Capradossi e Hristov (o il nuovo arrivato Serpe).

Sulle corsie laterali possiamo puntare su un giocatore maggiormente difensivo, vale a dire Salva Ferrer o Amian a destra oppure Reca sull’altro versante, e un altro che invece sia sostanzialmente un’ala vecchio stampo. Qui il posto sarebbe di Gyasi a sinistra; in mezzo al campo da capire la posizione di Maggiore (potrebbe essere ceduto), con lui al momento schieriamo Ellertsson e Bourabia senza dimenticarsi del classe 2000 Kornvig, arrivato in prestito dal Sonderjyske. Davanti può giocare Verde come seconda punta; ci sono anche Stijepovic, Antiste e Nzola così come Samuel Mraz e Strelec.











© RIPRODUZIONE RISERVATA