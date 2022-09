DIRETTA/ Spezia Bologna video streaming tv: occhio ad Arnautovic e Nzola

DIRETTA SPEZIA BOLOGNA, I TESTA A TESTA

Al Picco di La Spezia la diretta di Spezia Bologna si è giocata fino a oggi per 5 volte. Il bilancio è leggermente in favore dei felsinei che hanno vinto due volte rispetto all’unico successo dei liguri mentre sono due i pareggi. L’ultimo precedente ci porta alla scorsa stagione quando i rossoblù andarono a vincere in trasferta col risultato di 0-1. La partita fu molto equilibrata e decisa da un episodio, un calcio di rigore realizzato da Arnautovic al minuto 83.

Sono invece quindici anni che lo Spezia non vince in casa contro questo avversario, si deve tornare indietro nel febbraio del 2007 in una gara terminata col risultato finale di 2-0. Da ricordare è anche il 2-2 del dicembre 2020, prima sfida tra le due in Serie A nella storia. I padroni di casa erano andati avanti di due reti grazie a una doppietta splendida di Nzola. Negli ultimi 18 minuti però la squadra ospite riusciva almeno a pareggiarla con la rete di Dominguez e il gol di Moussa Barrow. Quest’ultimo fallì la rete della vittoria sbagliando un rigore al minuto 97. (Matteo Fantozzi)

L’ARBITRO DI SPEZIA-BOLOGNA È GIUA

In attesa della diretta di Spezia Bologna soffermiamoci sulla squadra degli arbitri. Il fischietto principale sarà Antonio Giua con guardalinee Gamal Mokhtar e Gianluca Sechi. Il quarto uomo è Daniele Perenzoni mentre troveremo come Var Luca Banti e avar Mauro Galetto. L’arbitro è nato a Sassari l’11 marzo del 1988 ed è iscritto alla sezione di Olbia. Nel febbraio del 2016 si è laureato all’Università di Pisa ed è diventato ingegnere come professionista. Il primo luglio 2010 fa il suo esordio in Serie D per la sfida Forlì Venafro. Nel luglio del 2013 viene promosso in Lega Pro con esordio il 23 febbraio del 2014 per la partita Savona San Marco.

Diventa professionista il 3 settembre del 2017 arbitrando al del Duca la sfida Ascoli Pro Vercelli in Serie B. Dopo aver vinto il Premio Luca Colosimo nel luglio del 2019 raggiunge la Serie A. Non è un arbitro che ama utilizzare i cartellini, sono 208 le partite ufficiali arbitrate con 890 cartellini gialli, 28 espulsioni per doppia ammonizione e 45 per rossi diretti. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA SPEZIA BOLOGNA: RISULTATO NON SCONTATO!

Spezia Bologna, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A. Caccia alla vittoria per i felsinei dopo due pareggi e due sconfitte in questa fase iniziale del campionato. La squadra di Mihajlovic ha mancato l’appuntamento con la vittoria anche nel posticipo del turno infrasettimanale, facendosi raggiungere sul pari dalla Salernitana nei minuti conclusivi del match.

Buon avvio di stagione invece per lo Spezia, 4 punti e due sconfitte in due trasferte molto complicate in casa di Inter e Juventus, che hanno però dimostrato come la formazione ligure possa tenere testa anche alle grandi del campionato, come i bianconeri hanno dimostrato a Torino. Il 28 novembre 2011 il Bologna ha vinto di misura, col punteggio di 0-1, l’ultimo precedente in casa dello Spezia, con i liguri che hanno battuto per l’ultima volta i felsinei in casa il 10 febbraio 2007, 2-0 nel campionato di Serie B.

COME VEDERE LA PARTITA SPEZIA BOLOGNA IN STREAMING E VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Spezia Bologna non sarà una di quelle che per questa 5^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Spezia Bologna sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Bologna, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Risponderà il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Lykogiannis; Soriano, Orsolini; Arnautovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SPEZIA BOLOGNA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











