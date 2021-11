Diretta Spezia Bologna/ Streaming video tv: Mihajlovic cerca il riscatto (Serie A)

DIRETTA SPEZIA BOLOGNA: MIHAJLOVIC SOTTO PRESSIONE…

Spezia Bologna sarà diretta dall’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli. La gara in programma domenica 28 novembre alle ore 15:00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà valida per la 14^ giornata di Serie A. La squadra allenata da Thiago Motta è reduce dalla sconfitta per 5-2, subita in casa dell’Atalanta. Lo Spezia vorrà quindi riscattare il KO dello scorso turno. I liguri, con 11 punti occupano attualmente la diciassettesima posizione in classifica, una in più rispetto alla zona retrocessione, due di vantaggio sul Genoa che ne ha 9.

Nella scorsa giornata, il Bologna ha perso in casa 0-1 contro il Venezia. La sconfitta ha interrotto la serie di due vittorie consecutive, conseguite nei precedenti turni. Sinisa Mihajlovic proverà quindi a vincere, con l’obiettivo di incrementare i punti in classifica e conseguire la salvezza il prima possibile. I rossoblù, grazie ai 18 punti totalizzati, sono in decima posizione. Nella scorsa stagione, la gara di andata giocata al Picco, è terminata con il risultato di 2-2. In quella di ritorno invece, a conquistare i tre punti è stato il Bologna, vincendo con un netto 4-1.

SPEZIA BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Spezia Bologna di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPEZIA BOLOGNA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della partita Spezia Bologna di Serie A. L’allenatore dei liguri, Thiago Motta dovrebbe optare per il consueto modulo 4-3-3. L’unico dubbio dovrebbe riguardare gli esterni d’attacco, con Verde e Colley favoriti. Ecco la probabile formazione titolare dello Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Sala, Kovalenko, Maggiore; Verde, Nzola, Colley.

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna dovrà rinunciare all’infortunato Schouten. Emergenza sulla fascia destra, infatti sono in forte dubbio Skov Olsen e De Silvestri, con Orsolini che dovrebbe giocare quindi dal primo minuto in quel settore. Questa la probabile formazione rossoblù, schierata con il modulo 3-4-2-1: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della gara Spezia Bologna di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara piuttosto equilibrata, la vittoria dello Spezia, abbinata al segno 1 è quotata 3.05. Il risultato meno probabile sembra il pareggio, con il segno X proposto a 3.40. I favori dei pronostici sembrano dalla parte del Bologna, l’eventuale vittoria rossoblù, abbinata al segno 2 ha una quota di 2.30.

