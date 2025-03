DIRETTA SPEZIA BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Spezia Brescia? Guardiamo un po’ di statistiche prima di immergerci nel rettangolo verde di questa sfida. In questo modo oltre a osservare i pattern delle due squadre vedremo anche chi secondo i numeri sarà la favorita di oggi. Iniziamo dai padroni di casa, una delle squadre che corre di più in questa Serie B con 11km macinati dai giocatori di movimento che iniziano e che finiscono la partita. Mentre invece il portiere ha già portato a casa due assist questa stagione, davvero impressionante.

Il Brescia invece è l’estremo opposto, la difesa più bassa dell’intero torneo con 21 metri di distanza media dalla porta. Il che ci porta a pensare che potrebbe subire e anche molto il pressing dello Spezia, soprattutto se vediamo come la squadra ospite ha sempre perso contro squadre che correvano di più della media stagionale dell’intera Serie B. Sarà cosi anche oggi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Spezia Brescia, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA SPEZIA BRESCIA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Spezia Brescia vi basterà essere abbonati a DAZN. Dunque per la diretta streaming dovrete necessariamente sottoscrivere un piano di iscrizione all’app, scaricabile su tutti i dispositivi.

CLASSIFICHE OPPOSTE

Voglia di riscatto da entrambe le parti in questo match della 31esima giornata di Serie B. La diretta Spezia Brescia, in programma venerdì 28 marzo 2025, si giocherà alle ore 20:30 e vede sfidarsi due squadre dalla classifica quasi opposta. Lo Spezia aveva vinto la gara ad alta quota contro il Pisa che aveva interrotto le quattro partite di fila senza vittoria ovvero i pareggi con Modena, Palermo e Sudtirol più la sconfitta casalinga contro il Catanzaro, gol di Pittarello al 75esimo.

Il Brescia invece non vince dal 2 febbraio, data del successo esterno sul campo della Carrarese. Da quel giorno in poi solamente tre pareggi contro Salernitana, Sudtirol e Cesena più i ko maturati con Sassuolo, Palermo e Frosinone.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BRESCIA

Lo Spezia scenderà in campo con il modulo 3-5-2 con Chichizola in porta, difeso da Wisniewski, Hristov e Bertola. Agiranno da esterni Elia e Reca con Kouda, Nagy e Bandinelli a centrocampo. Coppia d’attacco formata da Lapadula e Pio Esposito.

Stesso assetto tattico per il Brescia che giocherà con Lezzerini in porta, pacchetto arretrato composto da Adorni, Calvani e Jallow. A centrocampo, da destra verso sinistra, Dickmann, Bisoli, Verrete, Bjarnason e Numah. In attacco Borrelli-Moncini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SPEZIA BRESCIA

La vittoria dello Spezia è quotata a 1.53 rispetto al 2 fisso del Brescia a 6.50. Il segno X è dato a 3.80. Gol a 2.05, No Gol a 1.70.