Serie B, Diretta Spezia Carrarese, streaming video tv: i liguri in estasi dopo il successo con la Samp, i toscani per dimenticare l'Udinese (24 agosto 2025)

DIRETTA SPEZIA CARRARESE, TRASFERTA PER I GIALLOBLU

Due squadre reduci da un esordio stagionale completamene diverso. La diretta Spezia Carrarese, in programma domenica 24 agosto 2025 alle ore 19:00, darà alle formazioni la possibilità rispettivamente di confermarsi e riscattarsi.

Gli Spezzini hanno inaugurato l’annata 2025/2026 con la vittoria del derby ligure contro la Sampdoria in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: 1-1 nei regolamentari targato Henderson e Artistico più vittoria ai calci di rigore per 4-2 (errori decisivi di Henderson e Pedrola).

La Carrarese aveva il difficile compito rappresentato dall’Udinese, club di Serie A. I gialloblu hanno retto quasi un tempo quando però sono passati in svantaggio a causa della rete di Atta al 43′. Verso l’ora di gioco è arrivato il 2-0 definitivo targato Iker Bravo che ha eliminato i gialloblu dalla Coppa Italia.

DOVE VEDERE DIRETTA SPEZIA CARRARESE, STREAMING VIDEO

Siete interessati ia vedere la diretta Spezia Carrarese? Allora vi consiglia di abbonarvi o a DAZN o ad Amazon Prime Video in base alle vostre esigenze. Entrambe le piattaforme trasmetteranno l’intera Serie B anche in diretta streaming sulle proprie applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CARRARESE

Lo Spezia scenderà in campo con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali ci sarà Mascardi, protetto da Wisniewski, Hristov e Cistana. A centrocampo spazio al quintetto Aurelio, Mateju, Esposito, Nagy e Kouda. Davanti Artistico in coppia con Di Serio.

La Carrarese si schiererà invece con il 3-4-2-1. Belve sarà il portiere titolare, protetto dal terzetto Illanes, Oliana e Imperiale. Agiranno da esterni Zanon e Belloni con Zuelli-Parlanti in mediana. Bozhanaj in coppa con Rubino supporteranno Distefano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SPEZIA CARRARESE

Parte favorito lo Spezia in questo incontro a 1.68 con la Carrarese a 4.90 e il segno X del pareggio a 3.70. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.96 e 1.76.