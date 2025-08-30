Diretta Spezia Catanzaro streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di Serie B.

DIRETTA SPEZIA CATANZARO: BIG A CACCIA DI RISPOSTE!

Bella serata in compagnia della diretta Spezia Catanzaro, che si gioca alle ore 21:00 di sabato 30 agosto presso lo stadio Picco per la seconda giornata di Serie B 2025-2026: c’è anche una rivalità che possiamo definire di recentissima nascita, perché le due squadre si erano affrontate nella semifinale playoff.

Diretta Palermo Frosinone/ Streaming video tv: big match al Barbera! (Serie B, oggi 30 agosto 2025)

Lo scorso maggio lo Spezia aveva avuto la meglio, ma poi ha perso la finale per la promozione; in questo campionato naturalmente è ripartito con le stesse ambizioni che sono quelle di tornare in Serie A, ma è immediatamente incappato in un passo falso perdendo in casa contro la Carrarese.

Per quanto riguarda il Catanzaro, i calabresi nelle ultime due stagioni in cadetteria (dove sono tornati dopo tanti anni), hanno sempre raggiunto la post season ma adesso serve il passo in più; il pareggio raccolto contro il Sudtirol non è stato troppo brillante.

Diretta Cesena Entella/ Streaming video tv: romagnoli con un ottimo avvio! (Serie B, oggi 30 agosto 2025)

Adesso ci presentiamo alla diretta Spezia Catanzaro sperando innanzitutto che si possa trattare di una bella partita, del resto le due squadre sono competitive ma devono ancora aumentare i giri del motore, è interessante anche scoprire come i due allenatori le potrebbero disporre sul terreno di gioco e dunque leggiamo insieme le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA SPEZIA CATANZARO

La diretta Spezia Catanzaro non viene fornita sui canali della nostra tv, ma è un appuntamento in diretta streaming video per gli abbonati DAZN e al nuovo LaBChannel.

Risultati Serie B, Classifica/ Mantova da sogno, Venezia male! Diretta gol live score (oggi 30 agosto 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CATANZARO

Luca D’Angelo deve rinunciare a Vignali e Kouda nella diretta Spezia Catanzaro, in mezzo al campo allora potrebbe agire Candelari che potrebbe completare una linea nella quale Salvatore Esposito fa il regista in collaborazione con Adam Nagy, di fatto un altro organizzatore di gioco. Sugli esterni vanno per la conferma Candela e Mateju, invece a fare i centrali dovrebbero essere Wisniewski, Cistana e Hristov a protezione del portiere Mascardi; da valutare anche l’attacco perché non mancano le alternative, Soleri e Di Serio possono venire confermati ma occhio alla concorrenza.

Anche il Catanzaro di Alberto Aquilani può andare con la conferma del 4-2-3-1 che ha iniziato la stagione: Pigliacelli il portiere, poi ecco la difesa con Bettella e Antonini in posizione centrale supportati dai terzini che sarebbero Frosinini a destra e Verrengia a sinistra, in mezzo al campo la legna portata da Rispoli con Pontisso che sarebbe lasciato maggiormente libero di inventare, curiosa e interessante la posizione di Iemmello che può fare il rifinitore alle spalle di Pittarello, mentre gli esterni alti per la formazione calabrese sarebbero ancora una volta D’Alessandro e Nuamah, almeno secondo le indiscrezioni.

SPEZIA CATANZARO: PRONOSTICO E QUOTE

Per la diretta Spezia Catanzaro abbiamo anche le quote che l’agenzia Snai ha fornito, dicendoci di un forte vantaggio per i liguri grazie a un 1,75 che è il valore posto sul segno 1, mentre il successo esterno della squadra calabrese, regolato dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma che equivale a 4,25 volte la posta n palio e il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita corrispondente a 3,55 volte l’importo che avrete pensato di investire.