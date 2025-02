DIRETTA SPEZIA CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Vediamo cosa ci dicono i numeri sulla diretta di Spezia Catanzaro, evidenziamo insieme i trend per capire che tipo di match andremo a visionare nella prossima ora e mezza. Lo Spezia ha un attacco più prolifico rispetto al Catanzaro, con una media di 1.58 gol segnati a partita contro gli 1.31 dei calabresi. In fase difensiva, invece, il Catanzaro è più solido, subendo in media solo 1 gol a partita rispetto agli 0.69 dello Spezia. Anche il dato sulle vittorie sorride ai liguri, che hanno ottenuto il 50% di successi contro il 30.77% del Catanzaro.

Sul piano disciplinare, lo Spezia riceve più cartellini gialli con una media di 2.88 a partita, mentre il Catanzaro si ferma a 2.15. I cartellini rossi sono quasi assenti per entrambe le squadre, con il Catanzaro che registra un valore di 0.04 di media. Infine, lo Spezia ottiene più calci d’angolo a partita, con una media di 5.38, mentre il Catanzaro ne conquista 3.77 a gara. Passiamo ora al prossimo aggiornamento della diretta di Spezia Catanzaro, il commento live sta per partire! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPEZIA CATANZARO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vuoi vedere la diretta Spezia Catanzaro ma non puoi recarti al Picco di persona? L’alternativa è rappresentata dall’abbonamento a DAZN, il servizio di streaming a pagamento che manderà in onda questa gara come anche tante altre dello stesso campionato e non solo.

SPEZIA CATANZARO, UNO SCONTRO D’ALTA CLASSIFICA

Scontro d’alta classifica nella diretta Spezia Catanzaro di domenica 23 febbraio 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Alberto Picco i giallorossi cercheranno di avere la meglio in trasferta contro i bianconeri per tentare di raggiungere un piazzamento in zona playoff che consentirebbe loro di cominciare la corsa verso la promozione a partire dalle semifinali nel post regular season. Attualmente quinti con trentanove punti, le Aquile desiderano staccare la Juve Stabia che ha racimolato la stessa quantità di punti, e raggiungere la Cremonese bissando il successo di una settimana fa contro il Cittadella.

I padroni di casa se la passano invece diversamente poichè occupano la terza posizione solitaria a cinquanta punti. Gli Aquilotti non possono agganciare nell’immediato il Pisa, secondo a quattro lunghezze, nè tantomeno essere raggiunti proprio dalla Cremonese, ora lontana ben nove punti. I due pareggi consecutivi maturati contro il Palermo ed il Modena hanno rallentato il cammino verso la Serie A dei liguri che rimangono comunque in serie positiva e non si sognano minimamente di abbassare il loro ritmo.

SPEZIA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci aspettiamo un 3-5-2 con Chichizola, Wisniewski, Hristov, Bertola, Vignali, Bandinelli, S. Esposito, Cassata, Reca, P. Esposito e Lapadula da parte di mister D’Angelo per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Spezia Catanzaro. Uno speculare 3-5-2 con Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini, Cassandro, Pontisso, Petriccione, Pagano, Quagliata, Iemmello e Biasci dovrebbe essere anche la soluzione scelte da mister Caserta per i suoi giallorossi.

SCOMMESSA SPEZIA CATANZARO, LE QUOTE

Le quote sembrano essere molto favorevoli ai padroni di casa secondo i bookmakers per la diretta Spezia Catanzaro. Stando a quanto pagato da Snai, i bianconeri dovrebbero far loro la contesa e per questa ragione l’1 viene quotato ad appena 1.65. Questa indicazione permette di sottolineare ancor di più il 5.00 con cui è stato invece fissato il 2, e cioè la vittoria dei giallorossi. Più semplice dunque azzardare un pareggio per gli scommettitori, con l’x a 3.70.