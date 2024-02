DIRETTA/ Spezia Catanzaro video streaming tv: ci sono appena cinque precedenti (Serie B, 3 febbraio 2024)

DIRETTA SPEZIA CATANZARO, TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Spezia Catanzaro si contano sulle dita di una mano. Sono stati infatti cinque i precedenti con due vittorie giallorosse, una bianconera e due pareggi. Lo Spezia ha segnato solamente due gol tra cui uno che è valso la vittoria di misura del 1936. Questa non è nemmeno la gara più data di queste due squadre visto che si erano sfidate nel 1933, terminando la gara 0-0.

La partita con più reti di questo scontro è quella dell’adnata quando i giallorossi vinsero nettamente per 3-0 in virtù delle reti di Biasci e Pompetti più l’autogol di Nikolaou. Sullo 0-0, da segnalare il rigore sbagliato di Luca Moro che ha vanificato la più ghiotta delle occasione. Vedremo se in questo turno odierno lo Spezia pareggerà le vittorie del Catanzaro oppure saranno i giallorossi ad allungare. (aggiornamento di Christian Attanasio)

SPEZIA CATANZARO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Spezia Catanzaro sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Spezia Catanzaro attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

GIALLOROSSI IN TRASFERTA

La diretta Spezia Catanzaro, in programma sabato 3 febbraio alle ore 14:00, racconta della 24esima giornata di Serie B. I liguri sono reduci dalla bella vittoria in casa del Pisa per 3-2, finalmente un sorriso dopo che i tre punti mancavano ormai dal 15 dicembre 2023, match contro il Bari finito 1-0 con gol di Verde.

Il Catanzaro invece è in caduta libera e se il 5-3 con il Lecco poteva far sembrare una sorta di rinascita, ecco che prontamente sono arrivati due risultati poco felici come il 3-0 da parte della FeralpiSalò e il pareggio con una rete a testa contro il Palermo. Di certo il Catanzaro vorrà delegittimare il proprio cammino facendo più punti possibili.

SPEZIA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spezia Catanzaro vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. Tra i pali Zoet, difesa a tre con Bertol, Hristov e Nikolaou. A centrocampo spazio finalmente a MAteju, Cassata, Esposito e infine Vignali. Il tridente sarà con Vede,Falcinelli e Kounda.

Il Catanzaro replica con un comune ma sempre funzionale 4-4-2. In porta Fulignati, retroguardia composta da Situm, Scognamilio, Brighenti e Verdi. Nella zona nevralgica del campo, i giallorossi schierano Sounas, Verna, Pompetti e Vandeputte con Biasci e Iemmello.

SPEZIA CATANZARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Spezia Catanzaro danno favorita la squadra di casa a 2.38. Secondo bet365, la X sta a 3.40 mentre il 2 a 3.05.

L'Over 2.5 è dato a 2.05 con l'Under alla stessa soglia a 1.75. Infine, concludiamo il capitolo scommesse con Gol e No Gol a 1.80 e 1.95.











