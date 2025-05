DIRETTA SPEZIA CATANZARO, RIMONTA DIFFICILE PER I CALABRESI

Comincia domenica 25 maggio 2025 alle ore 19:30 la diretta Spezia Catanzaro. Presso lo Stadio Alberto Picco di La Spezia i calabresi tenteranno l’impresa dovendo rimontare la sconfitta per 2 a 0 subita nella gara d’andata fra le mura amiche. I giallorossi hanno bisogno di segnare quindi almeno tre reti senza subirne poichè hanno concluso la stagione regolare in una posizione inferiore rispetto a quella conquistata dai bianconeri, ovvero il sesto posto contro il secondo.

Gli Aquilotti proveranno invece a difendere il vantaggio maturato grazie alle reti messe a segno da Giovanni Di Serio e Francesco Esposito allo Stadio Nicola Ceravolo. Il rischio per gli uomini di mister Caserta è quello di terminare pure questa annata calcistica perdendo le semifinali playoff in maniera analoga a quanto accaduto nel 2023/2024, quando erano invece guidati in panchina da mister Vivarini ed erano stati eliminati dalla Cremones, la quale se la sta invece ora vedendo contro la Juve Stabia.

DIRETTA SPEZIA CATANZARO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Spezia Catanzaro, valevole come ritorno delle semifinali playoff di Serie B 2024/2025, è anche in questo caso solo ed esclusivamente su DAZN. La piattaforma, che ha mandato in onda anche tutta la stagione regolare, continua a detenere i diritti per il campionato cadetto rendendolo visibile sull’applicazione e da sito web.

DIRETTA SPEZIA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spezia Catanzaro lasciano intuire che entrambi i tecnici delle due squadre impegnate in campo questa sera paiono orientati verso l’utilizzo dello stesso modulo per i rispettivi schieramenti iniziali. Il 3-5-2 con Gori, Wisniewski, Hristov, Mateju, Elia, Nagy, Cassata, Kouda, Aurelio, Esposito e Di Serio dovrebbe dunque essere la strategia adottata da mister D’Angelo per i suoi bianconeri. Uno speculare 3-5-2 con Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini, Cassandro, Petriccione, Ilie, Pontisso, Quagliata, Iemmello e Biasci sarà invece l’opzione selezionata da mister Caserta per i giallorossi in avvio di gara.

DIRETTA SPEZIA CATANZARO, LE QUOTE

Le quote proposte dai vari bookmakers riguardanti l’esito finale della diretta Spezia Catanzaro sembrano indicare un unico esito per questo incontro. I liguri sono infatti i favoriti per la vittoria secondo ad esempio Snai, agenzia che sembra decisa nel non pagare il loro successo a più di 1.65. Il secondo punteggio più probabile alla vigilia per questo match è il pareggio, con il segno x fissato infatti a 4.00. Il trionfo dei giallorossi rimane infine una possibilità abbastanza remonta ed è così che il 2 viene quotato appunto a 4.90.