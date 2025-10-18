Diretta Spezia Cesena, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Picco per l'ottava giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA SPEZIA CESENA, SQUADRE REDUCI DA DUE KO

Si disputa sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 19:30 la diretta Spezia Cesena. Presso lo Stadio Alberto Picco di La Spezia va in scena una sfida valevole per l’ottava giornata della Serie B 2025/2026 tra due compagini che hanno rimediato una delusione nell’ultimo weekend di campionato giocato prima della sosta per le Nazionali.

Gli Aquilotti si trovano sempre sul fondo della classifica al ventesimo posto con i loro tre punti sin qui conquistati dall’inizio del torneo. Incapaci di vincere se non ai rigori nel derby contro la Sampdoria nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia, da cui sono già stati eliminati poi nel turno successivo dal Parma, i liguri inseguono ancora il primo successo stagionale.

Lo Spezia è stato nello specifico battuto pure di recente in casa per 1 a 2 dal Palermo e sperano di riscattarsi al più presto magari evitando l’ennesimo KO. Un discorso simile vale allo stesso tempo per il Cesena, che ha perso con lo stesso punteggio contro la Reggiana e sempre fra le mura amiche nonostante il gol del vantaggio di Ciervo.

Il Cavalluccio è stato quindi rimontato dai gol siglati da Tavsan e Portanova in appena cinque minuti di orologio ed hanno persino concluso l’incontro in dieci uomini a causa dell’espulsione per rosso diretto ottenuta dal subentrato Simone Bastoni che non sarà disponibile per questa sfida a causa della squalifica.

DIRETTA SPEZIA CESENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Segui la diretta Spezia Cesena dove meglio credi guardando l’evento in streaming con due piattaforme diverse. La partita sarà appunto disponibile per gli iscritti a LaB Channel su Amazon Prime Video così come per chi fosse invece abbonato a DAZN ed utilizzasse l’applicazione o il sito ufficiali.

SPEZIA CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spezia Cesena: 3-5-2 di partenza con Sarr portiere titolare, Wisniewski, Cistana e Mateju nella difesa a tre, Vignali, Cassata, Esposito, Kouda ed Aurelio a centrocampo, Lapadula e Soleri coppia d’attacco per i padroni di casa. Modulo speculare 3-5-2 anche per gli emiliani di mister Michele Mignani con Klinsmann fra i pali, Ciofi, Zaro e Mangraviti nelle retrovie, Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti e Frabotta nel mezzo, Blesa e Shpendi come duo offensivo.

SPEZIA CESENA, LE QUOTE

Si preannuncia come una gara a senso unico o comunque dall’esito finale particolarmente favorevole ai padroni di casa se si parla delle quote relative alla diretta Spezia Cesena. Se andiamo per esempio a prendere in considerazione quanto proposto da Sisal possiamo vedere che il successo dei liguri è dato a 2.15 mentre la vittoria degli ospiti è invece quotata a 3.40. Le possibilità che gli emiliani facciano loro la posta in palio sono inferiori anche alla concretizzazione del pareggio, con l’x pagato a 3.10.