Diretta Spezia Chievo/ Streaming video DAZN: gialloblù favoriti (playoff Serie B)

Spezia Chievo, in diretta dallo stadio Alberto Picco della città ligure alle ore 21.00 di questa sera, martedì 11 agosto 2020, è la partita valida per il ritorno della semifinale dei playoff di Serie B 2019-2020. Presentando la diretta di Spezia Chievo dobbiamo dunque innanzitutto ricordare che cosa era successo qualche giorno fa allo stadio Bentegodi, quando i padroni di casa gialloblù avevano vinto per 2-0 grazie ai gol di Djordjevic e Segre nei primi nove minuti di gioco. Chievo dunque devastante a inizio match, poi il punteggio non è più cambiato e di conseguenza adesso lo Spezia è chiamato a una rimonta non facile, anche se i luguri – da terzi in classifica nella stagione regolare – godono del fattore campo nella partita di ritorno e in caso di parità nel risultato aggregato avranno la meglio. Di conseguenza lo Spezia si qualificherà per la finale dei playoff di Serie B vincendo con almeno due gol di scarto; il Chievo invece potrà permettersi anche di perdere con un solo gol di scarto, oltre che naturalmente vincere oppure pareggiare, per passare un altro turno dopo avere già avuto la meglio sull’Empoli nel preliminare in gara secca.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SPEZIA CHIEVO

La diretta tv di Spezia Chievo sarà garantita sul canale 209 della piattaforma satellitare (Dazn 1) a quegli abbonati Sky che abbiano attivato questa possibilità. Altrimenti, Spezia Chievo sarà visibile solamente in diretta streaming video per gli abbonati Dazn, che già da due anni è il punto di riferimento principale per l’intero campionato di Serie B, naturalmente playoff compresi.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CHIEVO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Spezia Chievo. Da segnalare che i due allenatori Italiano e Aglietti dovrebbero affidarsi entrambi al 4-3-3 come modulo di partenza. Lo Spezia dovrebbe proporre Scuffet in porta; davanti a lui difesa a quattro con Vignali, Erlic, Terzi e Marchizza da destra a sinistra; il terzetto di centrocampo dovrebbe vedere titolari Acampora, Bartolomei e Mora; infine Ragusa, Nzola e Gyasi dovrebbero formare il tridente offensivo. Dall’altra parte, i gialloblù veneti dovrebbero replicare con Semper estremo difensore; la retroguardia potrebbe essere formata da Dickmann, Rigione, Leverbe e Renzetti; a centrocampo dovremmo vedere dal primo minuto Esposito, Obi e Segre, infine ecco Vignato, Djordjevic e Ceter a formare con ogni probabilità il tridente offensivo titolare per il Chievo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Spezia Chievo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Per la vittoria della partita sono favoriti i padroni di casa liguri: il segno 1 è quotato a 1,90, si sale poi a quota 3,15 in caso di pareggio (segno X) per arrivare a 4,75 volte la posta in palio in caso di vittoria del Chievo, per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA