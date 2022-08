Diretta/ Spezia Como streaming video tv: Lariani ambiziosi (Coppa Italia)

DIRETTA SPEZIA COMO: LIGURI FAVORITI, MA OCCHIO ALLE SORPRESE…

Spezia Como, in diretta sabato 6 agosto 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. I Lariani si presentano ambiziosi all’appuntamento con la nuova stagione. L’arrivo di una star internazionale, seppur a fine carriera, come Cesc Fabregas ha fatto sognare i tifosi e la mediana degli azzurri potrebbe essere ulteriormente rinforzata dall’arrivo di Baselli dal Torino. Nel frattempo il fuoriclasse spagnolo potrebbe subentrare dalla panchina già in questo incontro.

Lo Spezia viene dalla brillante salvezza ottenuta nella passata stagione, ora i liguri sono ripartiti con la terza guida tecnica in tre stagioni, con Luca Gotti chiamato a consolidare ulteriormente la presenza bianconera nella massima serie. Spezia e Como si riaffrontano al “Picco” in un incontro ufficiale dopo l’ultimo precedente del 23 dicembre 2015 in Serie B, il confronto terminò 1-1, stesso risultato di quello precedente, in Serie C, disputato a La Spezia il 26 settembre 2010.

DIRETTA SPEZIA COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Como sarà trasmessa su Italia 1: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA COMO

Le probabili formazioni della diretta Spezia Como, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Maggiore, S. Bastoni; Nzola, Verde. Risponderà il Como allenato da Giacomo Gattuso con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Iovine, Scaglia, Binks, Cagnano; Parigini, Bellemo, Kabashi, Blanco; Cerri, Gliozzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











