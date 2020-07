Diretta Spezia Cosenza/ Streaming video DAZN: a entrambe serve la vittoria (Serie B)

Spezia Cosenza va in scena, in diretta dallo stadio Picco, alle ore 21:00 di venerdì 10 luglio: nella 33^ giornata di Serie B 2019-2020 entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per continuare a perseguire i loro obiettivi, che sono comunque diversi. Due sconfitte sanguinose quelle che sono maturate una settimana fa: i liguri hanno infatti perso la sfida diretta contro il Frosinone e sono scivolati al sesto posto in classifica, i playoff sembrano al sicuro ma c’è il rischio di dover giocare anche il primo turno, che sarebbe un risultato mediocre dopo aver sognato una promozione diretta che, comunque, è ancora possibile. Il Cosenza invece ha perso una partita fondamentale, e che era una grande occasione: ko in casa contro l’Ascoli, i lupi sono stati nuovamente scavalcati dal Trapani e devono ancora recuperare 5 punti per disputare i playout. Aspettiamo allora che la diretta di Spezia Cosenza prenda il via; nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

La diretta tv di Spezia Cosenza non sarà trasmessa sui nostri canali: già dallo scorso anno infatti la Serie B è esclusiva (ad eccezione dell’anticipo) della piattaforma DAZN, e dunque solo i suoi clienti avranno accesso a questa partita di campionato che potranno seguire con il consueto utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, oppure in alternativa potranno avvalersi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Sarà 4-3-3 per Vincenzo Italiano in Spezia Cosenza, con la possibilità di rivedere Luigi Vitale e Ferrer sugli esterni bassi; Terzi e Capradossi i centrali a protezione di Scuffet, mentre a centrocampo non dovrebbe cambiare nulla perché Acampora parte ancora in svantaggio nei confronti del terzetto Mora-Bartolomei-Maggiore. Il tridente offensivo potrebbe presentare il ritorno da titolare di Ragusa; anche qui però la sensazione è che ci ha giocato venerdì scorso (Nzola, Galabinov e Gyasi) sia favorito anche questa sera. Nel Cosenza è squalificato Sciaudone, di conseguenza Roberto Occhiuzzi punta su Bruccini come secondo mediano, al fianco di Broh che dovrebbe tornare titolare; Idda, Legittimo e Monaco saranno i tre difensori davanti a Perina, potrebbero cambiare gli esterni perché Corsi e Bittante (a destra) e Lazaar per la sinistra insidiano rispettivamente Casasola e D’Orazio. Rivière sarà naturalmente la prima punta; Carretta e Baez restano favoriti per completare il tridente, attenzione a qualche sorpresa che potrebbe essere rappresentata da Machach e Bahlouli.

Spezia Cosenza è stata quotata dall’agenzia Snai, che assegna i favori del pronostico alla squadra di casa: eventualità regolata dal segno 1 e che vi permetterebbe di guadagnare 1,75 volte la somma che avrete deciso di investire, mentre il segno 2 che identifica l’affermazione dei calabresi vale 5,00 volte la puntata. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,50 volte la giocata.



