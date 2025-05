DIRETTA SPEZIA CREMONESE, LA JUVE STABIA POTREBBE APPROFITTARNE

Inizia venerdì 9 maggio 2025 alle ore 20:30 la diretta Spezia Cremonese. Presso lo Stadio Alberto Picco si tiene uno scontro diretto tra la terza e la quarta forza del campionato di Serie B con entrambe le compagini che non hanno più modo di centrare la promozione nel massimo campionato a causa del margine di distacco maturato con il Pisa. I padroni di casa sono sin qui saliti a quota sessantatre punti in classifica mentre gli ospiti hanno raggiunto quota cinquantotto dall’inizio dell’annata calcistica.

I liguri, battuti recentemente in trasferta da una Reggiana desiderosa di fare punti in chiave salvezza, non vogliono più sbagliare e confermare il proprio piazzamento davanti ai loro tifosi. I lombardi, che arrivano dal pareggio con la capolista Sassuolo, non vogliono però essere da meno ed hanno inoltre la consapevolezza di dover ottenere la certezza aritmetica di iniziare i playoff a partire dalle semifinali. La Juve Stabia incombe appunto alle spalle dei grigiorossi che potrebbero anche essere scavalcati se subiranno due sconfitte coincidenti con altrettante vittorie dei campani.

DOVE VEDERE LA DIRETTA SPEZIA CREMONESE: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Guarda la diretta Spezia Cremonese in streaming su Amazon Prime Video se sei iscritto al canale LaB channel. L’alternativa è come di consueto rappresentata dall’abbonamento a DAZN che propone l’evento con la stessa modalità sull’applicazione o dal proprio sito web.

SPEZIA CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Spezia Cremonese ci aspettiamo l’impiego del medesimo modulo da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre nelle probabili formazioni della direta Spezia Cremonese e dunque sarà 3-5-2 con Chichizola, Wisniewski, Hristov, Bertola, Elia, Nagy, Vignali, Bandinelli, Reca, Lapadula e Pio Esposito per i padroni di casa. Pure i grigiorossi dovrebbero scegliere di impiegare dall’inizio il 3-5-2 con Fulignati, Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti, Barbieri, Castagnetti, Pickel, Vandeputte, Azzi, Johnsen e De Luca al fine di annullare la squadra rivale.

DIRETTA SPEZIA CREMONESE, LE QUOTE

La differenza di posizioni in classifica emerge pure nelle quote fornite dalle agenzie di scommesse in merito all’esito finale della diretta Spezia Cremonese. I padroni di casa sono dunque i super favoriti per il successo finale in questo match stando ad esempio al parere di Sisal che indica il 2.35 per il segno 1. Il pareggio è invece il punteggio meno probabile venendo quotato a 3.30 ed i lombardi hanno anzi maggiori chances di far loro la posta in palio come evidenziato dal 2.90 con cui viene fissato il segno 2.