Diretta/ Spezia Cremonese streaming video tv: Alvini cerca i primi 3 punti (Serie A)

DIRETTA SPEZIA CREMONESE: PUNTI PESANTI!

Spezia Cremonese, in diretta domenica 16 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la 1o^ giornata del campionato di Serie A. Cremonese ancora alla ricerca della prima vittoria, la squadra allenata da Alvini ha spesso raccolto elogi per il gioco ma pochi punti: esempio di questa tendenza l’ultima partita contro il Napoli, persa 1-4 dai grigiorossi nonostante un match più aperto di quanto non dica il punteggio finale.

Spezia reduce da 2 sconfitte consecutive contro Lazio e Monza che hanno rallentato un cammino che stava facendo veleggiare i liguri verso i tranquilli lidi di metà classifica. La squadra di Gotti cercherà di evitare un nuovo passo falso per non avvicinarsi pericolosamente al terzultimo posto. L’11 febbraio 2020 lo Spezia ha vinto per 3-2 l’ultimo precedente in casa contro la Cremonese, in Serie B: i grigiorossi non espugnano il “Picco” dal 13 marzo 2011, 1-2 il punteggio con le due squadre all’epoca in Prima Divisione Lega Pro, l’attuale Serie C. Questo sarà invece il primo confronto di sempre tra le due compagini nella massima serie.

COME VEDERE LA PARTITA SPEZIA CREMONESE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Spezia Cremonese non sarà una di quelle che per questa 10^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Spezia Cremonese sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Spezia Cremonese, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Kovalenko, Gyasi; Maldini, Nzola. Risponderà la Cremonese allenata da Massimiliano Alvini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Pickel, Meité; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

SPEZIA CREMONESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Cremonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











