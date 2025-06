DIRETTA SPEZIA CREMONESE: LA FINALE DI RITORNO DEI PLAYOFF DI SERIE B

È la sera più attesa: la diretta Spezia Cremonese, dalle ore 20.30 di oggi, domenica 1° giugno 2025, sarà la finale di ritorno dei playoff di Serie B allo stadio Alberto Picco, dove quindi i padroni di casa dello Spezia e gli ospiti della Cremonese si giocheranno la terza e ultima promozione in Serie A ancora disponibile. Innanzitutto, ricordiamo che l’andata è terminata con un pareggio per 0-0, per cui i liguri avranno a loro favore ben due risultati su tre nella diretta Spezia Cremonese questa sera.

Infatti, il vantaggio nella classifica della stagione regolare assegnerà la promozione allo Spezia in caso di nuovo pareggio al triplice fischio, senza supplementari o rigori. La Cremonese invece ha una missione molto chiara: i grigiorossi lombardi devono vincere, come d’altronde hanno fatto per 2-3 nemmeno un mese fa proprio al Picco. Sono arrivate a giocarsi l’ultima promozione le due squadre che oggettivamente più l’avevano meritato per tutto il campionato, ma adesso siamo al bivio: chi potrà esultare al termine della diretta Spezia Cremonese?

SPEZIA CREMONESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Spezia Cremonese in tv sarà più correttamente una diretta streaming video, come sempre in questo campionato di Serie B garantita da DAZN ma anche LaB Channel su Prime Video, in entrambi i casi a pagamento.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CREMONESE

A soli tre giorni di distanza dall’andata, staremo a vedere se le probabili formazioni per la diretta Spezia Cremonese potranno riservarci novità. Di base comunque ecco un modulo 3-5-2 per lo Spezia di Luca D’Angelo, con Gori in porta e davanti a lui Wisniewski, Hristov e Mateju; Elia ed Aurelio come esterni sulla linea di centrocampo, con Bandinelli regista e le due mezzali Cassata e Nagy, infine in attacco la coppia formata da Esposito e Di Serio.

Per la Cremonese di Giovanni Stroppa ecco un altro 3-5-2, quindi tatticamente dovrebbe essere una sfida speculare. Quanto agli undici titolari grigiorossi, potremmo avere Ceccherini, Antov e Folino nella difesa a tre davanti al portiere Fulignati. Vandeputte invece in cabina di regia, ai suoi fianchi Collocolo e Castagnetti, più Barbieri a destra e Azzi a sinistra, mentre i due attaccanti potrebbero essere Vazquez e Johnsen anche stasera.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo potrebbe dare un leggero vantaggio ai liguri, anche se sbilanciarsi in partite come questa è sempre difficile. Il pronostico sulla diretta Spezia Cremonese secondo le quote Snai indica il segno 1 a 2,40, mentre con il segno 2 si arriverebbe a 3,00 e fino a 3,25 volte la posta in palio in caso di pareggio.