Diretta Spezia Crotone/ Streaming video tv: obiettivo salvezza (Serie A)

DIRETTA SPEZIA CROTONE: PUNTI PESANTI!

Spezia Crotone, in diretta dallo stadio Alberto Picco della città ligure, è l’anticipo che alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 10 aprile 2021, aprirà il programma della trentesima giornata di Serie A mettendo di fronte due neopromosse. Potremmo presentare la diretta di Spezia Crotone come uno scontro diretto per la salvezza, ma con alcune necessarie distinzioni da fare: lo Spezia di Vincenzo Italiano cercherà infatti di sfruttare la partita casalinga contro il fanalino di coda per avvicinare ancora di più una salvezza che per ora sarebbe assicurata per lo Spezia con i suoi 29 punti; il Crotone invece con i suoi 15 punti dovrà fare di tutto per tenere almeno accesa la fiammella della speranza.

Nella scorsa giornata gli uomini di Serse Cosmi hanno combattuto benissimo a Napoli, perdendo 4-3, ma le “belle sconfitte” non servono a chi chiude la classifica. Ci vogliono i punti, ma lo Spezia ha lo stesso obiettivo per ripartire dopo la sconfitta in casa della Lazio, a sua volta buona prestazione ma chiusa con il ko: cosa succederà in Spezia Crotone?

DIRETTA SPEZIA CROTONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Crotone sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, che trasmette infatti sette partite di ogni giornata di Serie A compreso l’anticipo delle ore 15.00 del sabato. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita loro tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CROTONE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Spezia Crotone, partendo da quelle dei padroni di casa spezzini. Mister Vincenzo Italiano potrebbe rimescolare le carte del suo tridente offensivo, nel quale Nzola e Verde potrebbero prendersi una maglia da titolare. A centrocampo riecco Estevez, che però dovrebbe partire dalla panchina, mentre in difesa si annuncia un ballottaggio Chabot-Ismajli per affiancare Erlic nella coppia centrale davanti al portiere, che potrebbe essere Zoet. Nel Crotone di Serse Cosmi torneranno invece titolari Petriccione in cabina di regia e Reca come esterno sinistro, anche a causa della squalifica di Pedro Pereira. Nel 3-4-1-2 calabrese un dubbio in difesa, dove Luperto è favorito su Magallan per completare il terzetto davanti a Cordaz, mentre non dovrebbero esserci dubbi in attacco, con Messias trequartista a supporto della coppia di attaccanti Ounas-Simy.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Spezia Crotone in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa bianconeri, infatti il segno 1 è quotato a 1,85. Si sale poi a quote curiosamente identiche in caso di pareggio oppure di vittoria esterna da parte del Crotone: infatti il segno X e il segno 2 varrebbero entrambi 4,00 volte la posta in palio.



