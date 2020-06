Diretta Spezia Empoli/ Streaming video Rai2: finalmente torna la Serie B!

Spezia Empoli sarà diretta dal signor Abbattista, e si gioca alle ore 17:30 di venerdì 19 giugno: torna finalmente il campionato di Serie B 2019-2020, siamo nella 29^ giornata che segna ufficialmente il rientro in campo dopo il lockdown da Coronavirus. Ad un certo punto sembrava che il torneo cadetto non potesse più riprendere, tanto che si era pensato di congelare la classifica; questo aveva portato a polemiche ovvie, alla fine si gioca ma resta viva l’ipotesi di definire promozioni e retrocessioni con l’algoritmo, qualora non si possano disputare nemmeno i playoff. Ad ogni modo, avevamo lasciato un Empoli in ripresa rispetto alla crisi di metà stagione, ma il pareggio contro il Trapani ha impedito ai toscani di tornare in zona playoff e ora la posizione in classifica è la nona, ad una sola lunghezza dal Chievo. Lo Spezia invece era caduto sul campo della Juve Stabia, non riuscendo ad agganciare il Frosinone e anzi facendosi superare dal Pordenone; i liguri comunque sono ancora al quinto posto, ampiamente negli spareggi per la tanto agognata promozione. Al Picco le porte saranno ovviamente chiuse al pubblico; aspettiamo dunque che prenda il via la diretta di Spezia Empoli, nel frattempo possiamo valutare nel dettaglio quali siano le scelte da parte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Empoli sarà offerta questa sera dalla Rai in chiaro e per la precisione Rai2: la diretta streaming video sarà dunque garantita tramite il portale Raiplay.it. Inoltre la partita sarà trasmessa sul canale DAZN1: grazie alla collaborazione con la televisione satellitare, gli abbonati alla piattaforma potranno seguire – al pari dei clienti Sky – la partita di Serie B al numero 209 del decoder, e ovviamente avranno la possibilità alternativa di assistere alle immagini in diretta streaming video, installando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ancora, sarà possibile attivare il servizio su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA EMPOLI

Naturalmente le probabili formazioni di Spezia Empoli dipendono in larga misura dalla condizione dei singoli giocatori, che sono rimasti fermi per oltre due mesi prima di potersi allenare in gruppo. Vincenzo Italiano punta comunque sul 4-3-3: Scuffet tra i pali, davanti a lui Erlic e Capradossi con due terzini che dovrebbero essere Ferrer e Juande Ramos (ma occhio a Marchizza). A centrocampo come sempre ci sarà la regia di Matteo Ricci; Mora invece cerca spazio sulla mezzala ma Bartolomei e Maggiore danno la sensazione di essere in vantaggio, nel tridente Di Gaudio e Galabinov potrebbero essere una soluzione al posto di Gyasi e Nzola, quasi certa invece la maglia per Federico Ricci a destra. Modulo speculare per l’Empoli di Pasquale Marino, che schiera Brignoli tra i pali con Simone Romagnoli e Nikolaou centrali difensivi, sugli esterni Fiamozzi e il ballottaggio tra Balkovec e Antonelli per la fascia sinistra. In mediana Samuele Ricci, che tante squadre italiane vogliono, farà il playmaker di riferimento essendo in vantaggio su Stulac; dovrebbe tornare titolare Frattesi che contende il posto a Bandinelli e Henderson, ci crede anche Ciciretti che potrebbe scalzare Bajrami o Tutino da uno degli esterni offensivi, con Leonardo Mancuso che sarà il centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Spezia Empoli abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai. Secondo questo bookmaker il favore del pronostico sorride ai padroni di casa: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,30 volte la cifra che deciderete di investire, siamo comunque vicini con l’eventualità del successo esterno dei toscani che viene valutato 3,25 volte la puntata. Il segno X regola il pareggio, e in questo caso il vostro guadagno sarebbe corrispondente a 3,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA