DIRETTA/ Spezia Empoli video streaming tv: cinque precedenti, meglio i liguri

Al Picco la diretta di Spezia Empoli si è già giocata in cinque occasioni. Il bilancio è in favore dei liguri che hanno vinto due volte rispetto l’unico successo dei toscani mentre sono due i pareggi. L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione quando non si andò oltre l’1-1 il 19 dicembre. Nella ripresa il match fu deciso dagli autogol di Marchizza e Nikolaou. Lo Spezia non vince in casa contro questo avversario dal giugno 2020 quando si impose col risultato di 1-0 grazie a un gol di Antonino Ragusa.

L’Empoli non vince contro questo avversario dal novembre 2013 in una gara disputata in cadetteria. E dire che quel 1-3 iniziò con un gol delle aquile siglato da Ebagua al quinto minuto. Nel primo tempo il match fu ribaltato dai gol di Tavano e Maccarone con ciliegina sulla torta messa da Verdi nella ripresa. La gara di oggi aggiornerà il bilancio con due squadre che sono state criticate durante l’estate per la gestione del calciomercato. Cosa accadrà oggi? (Aggiornamento di Matteo Fantozzi)

La diretta tv di Spezia Empoli non sarà una di quelle che per questa 1^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Lazio Verona sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

Spezia Empoli, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A. Obiettivo conferma per due squadre che l’anno scorso si sono prese una salvezza che vale uno Scudetto. Lo Spezia l’ha costruita con vittorie picaresche come quelle in casa di Milan e Napoli ma quest’anno partirà col terzo allenatore in altrettante stagioni di Serie A: dopo Italiano e Thiago Motta, sarà Luca Gotti a guidare i liguri in panchina.

L’Empoli si è a sua volta separato da Aurelio Andreazzoli, dopo un girone d’andata super e un ritorno che aveva minato qualche certezza, con la salvezza è arrivata comunque comodamente per i toscani che hanno deciso però di ripartire sotto la guida dell’ex tecnico del Venezia Paolo Zanetti. Nella scorsa stagione il 19 dicembre 2021 1-1 nella sfida tra Spezia ed Empoli allo stadio Picco, il 19 giugno 2020 in Serie B i bianconeri hanno battuto col punteggio di 1-0 per l’ultima volta in casa i toscani, che non passano a La Spezia dall’1-3 del 23 novembre 2013, sempre in cadetteria.

Le probabili formazioni della diretta Spezia Empoli, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Kiwior, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Agudelo, Bastoni; Verde, Nzola. Risponderà l’Empoli allenato da Paolo Zanetti con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Destro.

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











