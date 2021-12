Diretta Spezia Empoli/ Streaming video tv: toscani lanciati verso l’Europa (Serie A)

DIRETTA SPEZIA EMPOLI: MOTTA DEVE VINCERE!

Spezia Empoli sarà diretta dall’arbitro Manuel Volpi della sezione AIA di Arezzo. La gara in programma domenica 19 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia, è valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Lo Spezia è reduce dalla sconfitta subita allo stadio Olimpico contro la Roma, con il punteggio finale di 2-0. La squadra allenata da Thiago Motta non sta vivendo un periodo felice. Infatti nelle ultime cinque gare ha conquistato un solo punto, in occasione del pareggio contro il Sassuolo. I liguri sono quindi in sedicesima posizione con 12 punti, due in più rispetto alla zona retrocessione.

Situazione ben diversa quella dell’Empoli. I toscani arrivano alla gara di La Spezia dopo il successo dello stadio Diego Armando Maradona, in cui hanno battuto il Napoli con il punteggio di 0-1. La formazione allenata da Aurelio Andreazzoli è sicuramente una delle sorprese di questo campionato. L’Empoli è infatti in ottava posizione con 26 punti, due in meno di Juventus e Roma che lo precedono, con la possibilità di conquistare la qualificazione per una competizione europea. L’ultimo precedente tra le due squadre, risale a 2020, in Serie B. In quell’occasione ad aggiudicarsi la vittoria è stato lo Spezia, imponendosi di misura con il risultato di 1-0.

SPEZIA EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Spezia Empoli sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto, l’emittente digitale da quest’anno detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPEZIA EMPOLI

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Spezia Empoli, le quali scenderanno in campo nella diciottesima giornata di Serie A. L’allenatore spezzino, Thiago Motta, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2, con Verde e Manaj a formare il tandem d’attacco. Questa la probabile formazione titolare dello Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Bastoni; Verde, Manaj.

In casa Empoli, il tecnico Aurelio Andreazzoli, dovrebbe confermare gran parte dei protagonisti delle ultime prestazioni. Quindi modulo 4-3-1-2, con Bajrami ad agire sulla trequarti, supportando la coppia d’attacco Pinamonti-Cutrone. Ecco la probabile formazione dell’Empoli per la trasferta di La Spezia: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Ricci, Stulac, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Spezia Empoli di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara combattuta. La vittoria dello Spezia, abbinata al segno 1 è quotata 2.60. Un eventuale pareggio tra le due compagini, viene proposto a 3.55. Leggermente favorito l’Empoli, con il suo successo associato al segno 2, proposto a 2.55.



