Diretta Spezia Entella/ Streaming video DAZN: derby bollente al Picco (Serie B)

Spezia Entella, in diretta dallo stadio Picco, sarà il match che andrà in scena alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 27 luglio 2020, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Con l’ultimo pareggio esterno in casa della Cremonese i liguri hanno detto addio alle residue speranze di promozione diretta in Serie A, ma contestualmente hanno staccato il biglietto per i play off, matematicamente conquistati con la speranza di poterli vivere in pole position. Lo Spezia proverà a mantenere il terzo posto in questo derby della Liguria contro l‘Entella che a +5 dalla zona play out sembra ormai vicinissima al conseguimento dell’obiettivo stagionale, ovvero la salvezza diretta. L’Entella è stata anche vicina al raggiungimento del play off ma comunque la squadra di Boscaglia si è confermata come realtà brillante e ormai abituata alla dimensione della cadetteria. In caso di ko a La Spezia, però, l’Entella dovrebbe attendere l’ultima giornata, salvo risultati particolarmente favorevoli dagli altri campi, per festeggiare il raggiungimento della permanenza in Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Entella non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ENTELLA

Le probabili formazioni del match tra Spezia e Entella presso lo stadio Picco di La Spezia. I padroni di casa dello Spezia allenato da Vincenzo Italiano scenderanno in campo scegliendo un 4-3-3 come modulo di partenza e con questo undici titolare: Scuffet; Vignali, Erlic, Capradossi, Marchizza; Acampora, Bartolomei, Mora; Ragusa, Nzola, Gyasi. L’Entella guidata in panchina da Roberto Boscaglia risponderà invece con un 4-3-1-2 schierando questa formazione titolare dal primo minuto: Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Settembrini, Paolucci, Mazzitelli; Dezi; De Luca, Rodriguez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Spezia Entella. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna dell’Entella (segno 2) varrebbe ben 4,25 volte la posta in palio.



