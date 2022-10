DIRETTA SPEZIA FIORENTINA/ Video streaming tv: liguri mai vincenti contro i viola

DIRETTA SPEZIA FIORENTINA: I TESTA A TESTA

La diretta di Spezia Fiorentina ha in totale 10 precedenti, ma solo gli ultimi quattro sono recenti: per trovare i primi 6 infatti bisogna tornare agli albori del calcio in Italia, vale a dire la Serie B compresa tra il 1929 e il 1939. Sia come sia, il bilancio parla chiaro: lo Spezia non ha mai battuto la Fiorentina nella sua storia, ci ha pareggiato in quattro occasioni perdendo sei volte. Di queste sconfitte, se non altro, soltanto due sono maturate al Picco: una è di 83 anni fa, l’altra invece è del febbraio scorso con i gol di Krzysztof Piatek e Sofyan Amrabat (al minuto 89) con in mezzo il temporaneo pareggio di Kevin Agudelo.

Diretta/ Bologna Fiorentina Primavera (risultato finale 0-3): grande trionfo viola!

L’ultima volta in cui lo Spezia ha strappato almeno un pareggio interno contro la Fiorentina era l’ottobre 2020, primo incrocio nel terzo millennio: naturalmente Vincenzo Italiano, il grande ex di oggi, sedeva sulla panchina ligure e sfidava Giuseppe Iachini. Dopo 4 minuti la Fiorentina era già sul 2-0: a segno German Pezzella e Cristiano Biraghi. Sembrava una passeggiata di salute per i viola, invece nel finale del primo tempo Daniele Verde aveva accorciato le distanze e questo aveva generato poi l’incredibile pareggio finale, che era arrivato a un quarto d’ora dal termine grazie al destro di Diego Farias. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Fiorentina Basaksehir (risultato finale 2-1): Ikoné manca il tris

COME VEDERE LA PARTITA SPEZIA FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Spezia Fiorentina non sarà una di quelle che per questa 12^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Spezia Fiorentina sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

Probabili formazioni Fiorentina Basaksehir/ Quote, Stefano Okaka torna da avversario

SPEZIA FIORENTINA: PUNTI PESANTI!

Spezia Fiorentina, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 15.00 dallo stadio Alberto Picco de La Spezia, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Una gara fondamentale per entrambe le squadre, a caccia di riscatto dopo un periodo piuttosto negativo.

Lo Spezia ha raccolto 9 punti nelle prime undici giornate, frutto di due vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. La compagine ligure è reduce dalla sconfitta esterna per 1-0 contro la Salernitana. La Fiorentina, invece, è a quota 10 punti, raccolti grazie a due vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. I viola sono reduci dal pirotecnico 3-4 contro l’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA FIORENTINA

Qualche nodo da sciogliere per Gotti e Italiano, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Spezia Fiorentina. I padroni di casa scendono in campo con il 4-2-3-1: Dragowski, Amian, Ampadu, Kiwior, Nikolaou, Ekdal, Bourabia, Holm, Agudelo, Gyasi, Nzola. Passiamo adesso alla compagine gigliata, in campo con il 4-3-3: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikone, Cabral, Kouame.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Spezia Fiorentina sorridono alla formazione ospite. Prendiamo come riferimento i numeri forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria dello Spezia è a 4,20, il pareggio è a 3,55, mentre il successo della Fiorentina è a 1,87. Equilibratissime le quote di Under 2,5 e Over 2,5 – entrambe a 1,85 – mentre Gol e No Gol sono rispettivamente a 1,75 e 1,95.

© RIPRODUZIONE RISERVATA