DIRETTA/ Spezia Fiorentina video streaming tv: l’anno scorso al Picco era finita pari

DIRETTA SPEZIA FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Sono appena tre i precedenti della diretta di Spezia Fiorentina. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nella storica stagione della promozione in Serie A delle Aquile. L’unica gara a oggi disputata al Picco di La Spezia è un 2-2 dell’ottobre 2020. Gli ospiti erano stati bravi ad andare in doppio vantaggio dopo quattro minuti con le reti di Pezzella e Biraghi. Alla fine del primo tempo Verde dimezzava lo svantaggio. Nella ripresa poi Farias riusciva a 15 minuti dal triplice fischio finale a regalare ai suoi il gol del pareggio. Le due gare dell’Artemio Franchi sono stati due incubi per la squadra bianconera.

Infatti i liguri hanno perso in entrambe le occasioni col risultato di 3-0. La prima sfida è del febbraio 2021 che vide un primo tempo in grande equilibrio con i gol di Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric a deciderla nella ripresa. L’altra gara risale invece allo scorso 31 ottobre, il giorno di Halloween. Pomeriggio da brividi per la squadra di Thiago Motta travolta ancora, appunto, 3-0. La gara fu decisa da una tripletta realizzata da Vlahovic, primo gol su rigore. Oggi però il serbo non ci sarà passato nel calciomercato di gennaio alla Juventus per una cifra molto importante.

DIRETTA SPEZIA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Fiorentina sarà garantita su Sky Sport, essendo una delle tre partite visibili anche sulla televisione satellitare, che fornirà tramite Sky Go la diretta streaming video che andrà ad aggiungersi a quella offerta dalla piattaforma DAZN, che come è noto trasmette tutte le partite del massimo campionato di Serie A.

SPEZIA FIORENTINA: PARTITA INCERTA…

Spezia Fiorentina, in diretta lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Viola a caccia di riscatto dopo la pesante sconfitta interna contro la Lazio che ha rallentato la corsa verso l’Europa in campionato. La Fiorentina ha già fornito una risposta molto importante andando ad espugnare Bergamo in Coppa Italia nel mezzo della settimana, guadagnandosi la semifinale da disputare contro la Juventus.

Lo Spezia però vincendo questa partita potrebbe potenzialmente balzare a +8 rispetto al terzultimo posto e alla zona retrocessione, dopo tre vittorie consecutive i liguri hanno pareggiato 2-2 in casa della Salernitana e stanno cercando di guadagnarsi una seconda, straordinaria salvezza consecutiva. All’andata Fiorentina vincente con un rotondo 3-0 sullo Spezia, con pareggio 2-2 nell’ultimo precedente disputato in casa dei Viola il 18 ottobre 2020.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Martinez Quarta; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Piatek, Sottil.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Spezia Fiorentina di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Sfavoriti i padroni di casa, con il segno 1, abbinato allo Spezia, quotato 4.00. L’eventuale risultato di parità tra le due squadre, con segno X, è proposto a 3.60. Sembra più probabile la vittoria esterna della Fiorentina, con il segno 2 quotato 1.90.



