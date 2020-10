Diretta Spezia Fiorentina/ Streaming video tv: viola favoriti (Serie A)

DIRETTA SPEZIA FIORENTINA: OCCHIO A GALABINOV!

Spezia Fiorentina, in diretta dallo stadio Dino Manuzzi di Cesena che è la casa provvisoria dei liguri neopromossi per la prima volta nella loro storia in Serie A, si gioca per la quarta giornata di campionato alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 18 ottobre 2020. Arriviamo alla diretta di Spezia Fiorentina con tre punti a testa in classifica, frutto di una vittoria e due socnfitte fin qui sia per i liguri sia per i viola: bottino tutto sommato buono per lo Spezia che deve pensare solo alla salvezza, anche se prima della sosta è arrivato un brusco stop contro il Milan, mentre la Fiorentina vorrebbe coltivare ambizioni più alte, ma la squadra di Beppe Iachini è stata frenata dalla sconfitta casalinga contro la Sampdoria. Ecco dunque che lo Spezia oggi vorrà mettere altri mattoni in ottica salvezza, ma la Fiorentina non può sbagliare, altrimenti i gigliati vedranno già profilarsi ancora una volta un altro campionato a rischio anonimato.

DIRETTA SPEZIA FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Fiorentina sarà garantita sul canale DAZN 1 (numero 209 della piattaforma Sky) per gli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, altrimenti è disponibile naturalmente la diretta streaming video appunto su DAZN, dal momento che tre incontri di ogni giornata di Serie A vengono trasmessi da questa piattaforma digitale.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA FIORENTINA

Vediamo adesso che cosa ci dicono le probabili formazioni di Spezia Fiorentina. Mister Italiano dovrebbe schierare lo Spezia con il modulo 4-3-3: Rafael in porta; davanti a lui Ferrer, Chabot, Erlic (oppure Terzi) e Dall’Orco in una linea difensiva a quattro; a centrocampo dovremmo vedere titolari Bartolomei, Ricci e Mora mentre in attacco ci sono più dubbi, con i ballottaggi Gyasi-Farias e Verde-Agudelo per affiancare la prima punta Piccoli. La Fiorentina di mister Iachini dovrebbe rispondere invece con il 3-5-2: Milenkovic, Pezzella e Caceres nella retroguardia a tre davanti a Dragowski; Biraghi a sinistra e ballottaggio Lirola-Callejon a destra, nel cuore della mediana invece Bonaventura, Amrabat e uno fra Castrovilli e Duncan, infine in attacco Kouamé e Vlahovic si giocano il posto al fianco di Ribery.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche ai pronostici su Spezia Fiorentina in base a quanto ci dice l’agenzia Snai. Favoriti sulla carta gli ospiti viola, il segno 2 infatti è quotato a 1,60, mentre poi si sale di parecchio già per il pareggio (segno X quotato a 4,00) e fino a 5,50 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria dello Spezia.



