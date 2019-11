Diretta Spezia Frosinone/ Streaming video DAZN: bianchi ancora in crisi (Serie B)

Spezia Frosinone, domenica 24 novembre 2019 alle ore 21.00 in diretta dallo stadio Picco di La Spezia, sarà un match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Poco tempo da perdere per i liguri quartultimi in classifica, reduci da una sconfitta a Pisa e capaci di raccogliere solo 2 punti nelle ultime 3 sfide di campionato, dopo due vittorie consecutive contro Pescara e Juve Stabia che avevano spinto in avanti la squadra. Molto discontinuo lo Spezia, capace di andare avanti con una politica dei piccoli passi il Frosinone, che a sua volta aveva iniziato in maniera pessima il torneo, considerando anche le ambizioni dalle quali erano accompagnati ai nastri di partenza. La squadra di Alessandro Nesta però non perde in campionato da 7 partite consecutive e ha vinto gli ultimi 3 impegni casalinghi contro Livorno, Trapani e Chievo. I ciociari cercano però la svolta fuori casa dove non hanno mai vinto quest’anno, perdendo le prime 3 a Pordenone, Chiavari e Perugia e poi pareggiando a Salerno, Cremona e Cittadella.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Spezia Frosinone, domenica 24 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA FROSINONE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Spezia Frosinone, domenica 24 novembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Picco di La Spezia, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Lo Spezia allenato da Vincenzo Italiano sarà schierato con un 4-3-3: Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Ferrer; Maggiore, Bartolomei, M. Ricci; Bidaoui, Gudjhonsen, Gyasi. Risponderà il Frosinone guidato in panchina da Alessandro Nesta con un 3-5-2: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio a una quota di 3.20 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.55. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.25 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.60.



