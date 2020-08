Diretta Spezia Frosinone/ Streaming video Rai: finale ritorno playoff (Serie B)

Spezia Frosinone si gioca in diretta allo stadio Alberto Picco, alle ore 21:15 di giovedì 20 agosto: la partita vale come finale di ritorno nei playoff di Serie B 2019-2020. Stiamo per conoscere la squadra che accompagnerà Benevento e Crotone in Serie A: in questo momento i liguri sono ad un passo dal traguardo avendo espugnato lo Stirpe nella gara di aDiretta Spendata (1-0 con gol di Gyasi) e, visto che il regolamento non prevede supplementari o rigori ma premia la squadra meglio piazzata nella classifica regolare, per ribaltare tutto il Frosinone avrà bisogno di vincere con due reti di scarto. Dovrà farlo però in trasferta: d’accordo che le porte del Picco saranno chiuse, ma resta comunque un’impresa anche se i ciociari, che avevano chiuso il campionato con l’acqua alla gola rischiando di rimanere fuori dalle prime otto, si sono poi ripresi e con l’esperienza hanno guadagnato la finale. Ora ci mettiamo in attesa della diretta di Spezia Frosinone, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori valutando nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Frosinone sarà trasmessa in chiaro per tutti: sarà infatti disponibile sui canali Rai Sport e Rai Sport + (numeri 567 e 58 del vostro televisore) che già nel corso della stagione regolare fornivano la diretta dell’anticipo. Anche in questo caso potrete avvalervi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito Rai Play con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche la possibilità di seguire la partita di Serie B tramite la piattaforma DAZN, ovviamente per tutti gli abbonati. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA FROSINONE

E’ possibile che per Spezia Frosinone Vincenzo Italiano si affidi all’undici che ha vinto domenica sera: il modulo sarà sicuramente il 4-3-3 con Scuffet tra i pali e una difesa nella quale l’unico dubbio potrebbe riguardare la fascia sinistra, sulla quale Juan Ramos insidia Luigi Vitale. Ferrer giocherà a destra con Terzi ed Erlic al centro; in mediana Luca Mora ci prova ma Bartolomei e Maggiore sono in vantaggio, Matteo Ricci avrà la cabina di regia mentre davanti potremmo avere un atteggiamento più accorto con Nzola spostato in mezzo al tridente e l’inserimento di Ragusa o Federico Ricci sugli esterni, verso la conferma il matchwinner dello Stirpe Gyasi.

Il Frosinone ritrova Haas, ma perde Dionisi: Alessandro Nesta dunque punterà su uno tra Ciano e Ardemagni per affiancare Novakovich che sembra avere la maglia garantita, mentre Haas – che ha scontato il turno di squalifica – potrebbe sostituire Maiello o Rohdén in mezzo al campo così come Salvi a sinistra. Paganini e Gori dovrebbero comunque completare la zona mediana; in difesa invece il terzetto Krajnc-Ariaudo-Nicolò Brighenti va verso la conferma (eventualmente potrebbe giocare Szyminski), in porta ci sarà chiaramente Bardi che in questa stagione è comunque riuscito a riscattarsi dopo qualche annata difficile.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico per Spezia Frosinone, indicando nella squadra di casa la favorita: vale infatti 2,35 la somma messa sul piatto il segno 1 per la sua vittoria, mentre con il segno 2 per il successo esterno il vostro guadagno salirebbe a 3,25 volte quanto avrete investito. Questo bookmaker vi farebbe inoltre guadagnare un corrispettivo di 3,05 volte la puntata con l’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X.

