DIRETTA SPEZIA GENOA: PUNTI PESANTISSIMI IN PALIO

Spezia Genoa sarà in diretta dallo stadio Alberto Picco, con calcio d’inizio alle ore 18:30 di martedì 26 ottobre: è qui che prende il via la 10^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022, con un derby ligure che porta in palio punti davvero preziosi per la salvezza. Lo Spezia ha già affrontato una genovese nell’ultima giornata, perdendo in casa della Sampdoria: Thiago Motta, grande ex nel turno infrasettimanale, chiederà strada al Grifone sapendo che un’altra battuta d’arresto potrebbe anche costargli la panchina, già particolarmente calda per un avvio poco intrigante.

Diretta/ Sampdoria Spezia (risultato finale 2-1): inutile l'eurogol di Verde!

Lo stesso rischio lo corre però Davide Ballardini, perchè il Genoa è un punto più sotto in classifica: i rossoblu arrivano dalla sconfitta di Torino che è stata bruciante perchè arrivata in una sfida diretta, ma ora ce n’è subito un’altra per provare a risalire la corrente. Chi perde rischia l’esonero, nella diretta di Spezia Genoa vedremo cosa succederà ma intanto proviamo anche a fare un punto sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme in maniera approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA/ Torino Genoa (risultato finale 3-2): i granata tornano al successo

DIRETTA SPEZIA GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Genoa sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque sarà riservata agli abbonati Sky che potranno seguirla anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre, come di consueto i clienti della piattaforma DAZN potranno assistere al match di Serie A tramite il servizio di diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA GENOA

In Spezia Genoa i due allenatori devono fare i conti con le assenze: tante per Thiago Motta che punta sul 4-2-3-1, mandando Hristov e Nikolaou davanti a Provedel con due terzini che possono essere Ferrer e Simone Bastoni. In mezzo al campo dovrebbe essere titolare Kovalenko, che farà coppia con Maggiore; sulla linea di trequarti ecco gli esterni Verde e Gyasi con Antiste che dovrebbe essere destinato a fare un passo indietro, giocando così come ideale supporto del centravanti che, salvo sorprese, sarà Nzola.

Diretta/ Spal Genoa Primavera (risultato finale 1-3): la chiude Sahli all'87!

Nel Genoa il 3-5-2 di Ballardini prevede Vasquez a comandare una difesa decimata, nella quale Biraschi e Criscito si dispongono davanti a Sirigu; Cambiaso e Fares dovrebbero essere i due esterni sulla linea di centrocampo, con Badelje come regista che sarà stretto tra Rovella e Abdoulaye Touré, che parte favorito su Sturaro e Melegoni. Il tandem offensivo potrebbe essere formato da Caicedo, che sembra essere ristabilito, e Destro; la prima alternativa resta ovviamente Pandev, poi occhio al giovane Yayah Kallon che ha già dimostrato il suo valore.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Spezia Genoa, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,50 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,35 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 2,75 volte l’importo investito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA