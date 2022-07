Diretta/ Spezia Gherdeina streaming video tv: esordio per Gotti (Amichevole)

DIRETTA SPEZIA GHERDEINA: PRIMA AMICHEVOLE DI STAGIONE!

Spezia Gherdeina, in diretta sabato 9 luglio 2022 alle ore 17.30 presso il campo sportivo Molin da Coi di Santa Cristina sarà una sfida amichevole, primo test stagionale in programma per la formazione ligure. Inizia un nuovo cammino per lo Spezia dopo due storiche salvezze, centrate prima con Vincenzo Italiano e poi con Thiago Motta in panchina. Due campionati storici, nell’ultima stagione lo Spezia era considerato tra le possibili retrocesse e invece ha stupito salvandosi anche grazie ad alcune straordinarie imprese esterne, come le vittorie in casa di Milan e Napoli.

Il nuovo tecnico Luca Gotti, che torna in pista in Serie A dopo l’esperienza all’Udinese conclusasi con l’esonero della scorsa stagione, sta lavorando per l’inserimento di nuovi innesti come Holm, Kornvig, Capradossi, Dido, Stijepovic e Ellertson, col mercato spezzino che si concentra come sempre su diverse scommesse da affiancare alla vecchia guardia. Il test con i dilettanti del Gherdeina aprirà la strada poi a sfide più probanti, come quella contro i tedeschi del Bochum prevista il prossimo 16 luglio a Bressanone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA GHERDEINA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Gherdeina, amichevole che andrà in scena al campo sportivo Molin da Coi di Santa Cristina. Gli spezzini sono alla loro prima uscita stagionale, per ipotizzare una prima formazione bisognerà considerare quali giocatori il nuovo tecnico Luca Gotti avrà effettivamente disposizione per questa prima sfida del ritiro di Santa Cristina. Al momento, considerando anche i recenti sviluppi di mercato, la formazione tipo dello Spezia dovrebbe essere un 3-5-2 così schierato: Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Ferrer; Verde, Nzola.

DIRETTA SPEZIA GHERDEINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Spezia Gherdeina non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Di conseguenza non sarà possibile seguire l’amichevole neppure in diretta streaming video: come sempre però sui canali social del club spezzino, su Facebook, Twitter e Instagram, si potranno ricevere aggiornamenti in tempo reale e avere notizie sull’esito e lo svolgimento della prima amichevole stagionale della formazione ligure.











