Diretta/ Spezia Inter (Serie A) streaming video tv: passo Scudetto

DIRETTA SPEZIA INTER: CONTE NON VUOLE SCHERZI!

Spezia Inter, in diretta mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Inter al passo Scudetto, sono 9 i punti di vantaggio sul Milan secondo per i nerazzurri dopo il pari in casa del Napoli, a 7 giornate dalla fine un margine che sembra più che sufficiente per tornare a festeggiare il tricolore dopo 11 anni. La squadra di Conte dovrà però evitare di restare sotto pressione in vista anche delle voci che vedono la squadra l’anno prossimo impegnata nella neonata Superlega, che ha dovuto però fare i conti con la defezione delle squadre inglesi.

Per lo Spezia all’orizzonte c’è un quadro non meno complicato, i liguri hanno perso in casa del Bologna con un pesante poker ma mantengono 7 punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo, un margine sulla zona retrocessione tale a 7 giornale dalla fine per contare sul quale probabilmente i bianconeri avrebbero firmato a inizio stagione. Ma ora c’è da mettere definitivamente al sicuro una salvezza che sarebbe storica, alla prima stagione in assoluto del club nella massima serie.

DIRETTA SPEZIA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Inter verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER

Le probabili formazioni della sfida tra Spezia e Inter allo stadio Alberto Picco. I padroni di casa allenati da Vincenzo Italiano scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Marchizza; Pobega, M. Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Antonio Conte con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Spezia Inter, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 7.50 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4.75 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.42 volte l’importo investito con questo bookmaker.



