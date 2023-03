Diretta Spezia Inter/ Streaming video tv: Inzaghi per blindare la Top 4! (Serie A)

DIRETTA SPEZIA INTER: PER SEMPLICI È DELICATISSIMA!

Spezia Inter si gioca in diretta dallo stadio Alberto Picco, alle ore 20:45 di venerdì 10 marzo: è la partita che inaugura la 26^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Partita da vincere per i nerazzurri che, ripartiti grazie al 2-0 sul Lecce, guardano ora alla possibilità di blindare ancor più una delle prime quattro posizioni in classifica, detto che ormai lo scudetto è realisticamente andato ma anche che la partita di oggi potrebbe servire come ideale trampolino di lancio verso la trasferta di Porto, nella quale l’Inter si giocherà un’importante qualificazione ai quarti di Champions League.

A dover maggiormente vincere tuttavia è lo Spezia, che domenica scorsa ha mancato un potenziale colpo da ko: pareggio interno contro il Verona, e dunque i punti di vantaggio sull’Hellas terzultimo sono rimasti 3. Suona davvero come una grande occasione sprecata dai liguri, che ora non possono permettersi di guardare alla difficoltà della partita ma dovranno cercare i 3 punti. Vedremo cosa succederà tra poche ore nella diretta di Spezia Inter, mentre aspettiamo che si giochi facciamo le canoniche valutazioni circa le scelte degli allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA SPEZIA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Inter dovrebbe essere trasmessa, salvo variazioni di palinsesto, su Zona DAZN: il canale fa parte del bouquet di Sky (al numero 214 del decoder) e dunque sarà accessibile anche agli abbonati alla televisione satellitare, che però ovviamente siano clienti anche della piattaforma DAZN. La quale, fornendo tutte le partite del campionato di Serie A, garantirà anche questa a tutti i suoi clienti; si tratterà come di consueto di una visione di Spezia Inter in diretta streaming video, per accedere alle immagini avrete bisogno di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA INTER

Nella diretta Spezia Inter Leonardo Semplici dovrà rinunciare a Reca (squalificato) oltre che a Simone Bastoni: il modulo dovrebbe diventare un 4-3-3 con Amian e Joao Moutinho a presidiare le corsie basse, mentre Ampadu e Nikolaou formerebbero la coppia centrale a protezione di Dragowski. A centrocampo poi una sorta di doppio playmaker con Ekdal e Bourabia titolari, al loro fianco sul centrosinistra dovremmo vedere nuovamente Agudelo con un tridente offensivo nel quale il sacrificato sarebbe Shomurodov, perché come prima punta giocherà ovviamente Nzola e gli esterni saranno Gyasi a destra e Verde a sinistra.

Nell’Inter possibile turnover: Skriniar e Dimarco ancora non al top possono essere sostituiti da Darmian (o De Vrij) e Gosens, con l’ex Torino e Parma in difesa – insieme a Acerbi e Alessandro Bastoni, con Onana come portiere – a fare il laterale destro di centrocampo sarebbe chiaramente Dumfries. Anche in mezzo c’è qualche punto di domanda aperto: Brozovic dovrebbe giocare e con lui anche Barella e Calhanoglu, non escluso però l’utilizzo di Mkhitaryan con il turco che si prenderebbe a quel punto le chiavi della squadra. Davanti, più Romelu Lukaku di Dzeko per fare coppia con Lautaro Martinez.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Spezia Inter possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 26^ giornata di Serie A, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 7,00 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 1,45 volte la quota messa sul tavolo.











