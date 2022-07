Diretta/ Spezia Jablonec streaming video tv: esame ceko per i liguri (Amichevole)

DIRETTA SPEZIA JABLONEC: TEST IMPEGNATIVO!

Spezia Jablonec, in diretta giovedì 21 luglio 2022 alle ore 17.00 presso lo stadio Mulin da Coi in Val Gardena sarà una sfida amichevole tra la formazione ligure e quella ceka. La squadra di Gotti prosegue nel suo lavoro in Val Gardena, pronta ad affrontare ora un test internazionale contro i ceki dello Jablonec. La formazione ospite sta testando varie formazioni italiane ed è reduce da una sconfitta per 3-1 nella precedente amichevole affrontata contro il Sassuolo.

Per lo Spezia si tratterà di capire come sta procedendo il lavoro di allestimento della squadra, i liguri stanno cercando di trasformare il gruppo che ha affrontato gli ultimi due campionati di Serie A ottenendo in entrambi i casi la salvezza. In panchina il tecnico ex Udinese che rappresenta la terza guida tecnica in tre stagioni per i bianconeri, passati dalla guida in panchina prima di Vincenzo Italiano e poi di Thiago Motta, che non ha proseguito il rapporto con gli spezzini nonostante l’importante salvezza dello scorso anno.

DIRETTA SPEZIA JABLONEC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Jablonec non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società ligure, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video Spezia Jablonec. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che lo Spezia mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JABLONEC

Le probabili formazioni della diretta Spezia Jablonec, amichevole che andrà in scena allo stadio Mulin da Coi in Val Gardena. Per lo Spezia, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Amian, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Ferrer; Verde, Nzola. Risponderà lo Jablonec allenato da Horejs con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Hanus, Povazanec, Houska, Heidenreich, Polidar, Martinec, Surzyn, Plestil, Jovovic, Sejk, Sulc.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Jablonec, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo dello Jablonec, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











