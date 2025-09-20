Presentazione della diretta Spezia Juve Stabia, analisi delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Spezia Juve Stabia, i campani vogliono la prima vittoria

La quarta giornata di Serie B accoglierà allo Stadio Alberto Picco la diretta Spezia Juve Stabia che nella passata stagione sarebbe stata un big match tra due squadre che si contendevano le prime posizioni in classifica ma che in questo inizio di annata rappresenta una sfida tra due formazioni in difficoltà e con un disperato bisogno di punti, i bianconeri infatti hanno fin qui ottenuto una sconfitta e due pareggi, l’ultimo l’1-1 in casa dell’Empoli, e sembrano non riuscire a mostrare nuovamente le prestazioni dell’anno passato.

Per i gialloblù la situazione è simile, cambiano solo i risultati ottenuti nelle prime tre giornate visto che i 3 punti in classifica sono arrivati da altrettanti pareggi, con partite poco convincenti e con difficoltà in fase offensiva, messa in mostra nell’ultimo 0-0 casalingo contro la Reggiana.

Diretta Spezia Juve Stabia streaming video, dove vedere la partita

Dalle 15.00 la diretta Spezia Juve Stabia sarà in campo e in contemporanea sarà trasmessa nelle case di tifosi e appassionati attraverso Dazn che richiede però un abbonamento ad uno tra i piani Start, Standard, Plus e Goal Pass, ci potrà però anche essere l’alternativa data da LAB Channel che permette la visione delle partite o dei loro highlights.

Spezia Juve Stabia, probabili formazioni

Per affrontare la diretta Spezia Juve Stabia Luca D’Angelo e Ignazio Abate sceglieranno delle formazioni composte dagli uomini che in questi giorni di preparazione hanno dato più segnali positivi e che quindi dovrebbero dare una sicurezza maggiore nell’ottenere la vittoria, i bianconeri quindi proporranno un nuovo 3-5-2 con Mascardi in porta, Wisniewski, Hristov e Mateju in difesa, Candela, Nagy, Esposito, Cassata e Beruatto a centrocampo e in attacco Vlahovic e Artistico. Anche i gialloblù si metteranno in campo con lo stesso 3-5-2 nel quale giocheranno Confente come portiere, Ruggero, Giorgini e Varnier, Carissoni, Mosti, Leone, Correia e Cacciamani saranno i centrocampisti e gli attaccanti Piscopo e Gabrielloni.

Spezia Juve Stabia, quote e pronostico finale

I risultati delle ultime giornate hanno portato a formare un’idea tra vari bookmaker che la diretta Spezia Juve Stabia sia già indirizzata in maniera netta verso una delle due formazioni, Sisal infatti ha dato alla vittoria bianconera un valore di 1.85 che è il più basso tra tutti i risultati possibili. Quello più alto è invece la vittoria gialloblù fissata a 4.50 e motivata da prestazioni poco convincenti dopo il cambio di guida tecnica, a metà strada poi c’è il pareggio che con 3.25 rimane comunque difficile da verificarsi anche se potrebbe essere un risultato accettato da entrambe le squadre.