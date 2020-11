Diretta/ Spezia Juventus (Serie A) streaming video tv: Pirlo a caccia di risposte

DIRETTA SPEZIA JUVENTUS: LA JUVE NON PUÒ FALLIRE

Spezia Juventus, domenica 1 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Bianconeri chiamati a dare una risposta dopo un momento difficile, il primo della nuova era con Andrea Pirlo in panchina. La Juventus infatti si è ritrovata bloccata sul pareggio in campionato contro Crotone e Verona, due sfide sulla carta abbordabili ma che hanno palesato anche la grande mancanza di Cristiano Ronaldo, risultato ora finalmente, dopo 19 giorni, negativo al tampone per il coronavirus. In Champions League poi lo 0-2 incassato a Torino contro il Barcellona ha alimentato la sfiducia. La Juventus cercherà di non perdere di nuovo terreno contro una neopromossa come accaduto contro il Crotone, anche se lo Spezia non è affatto un cliente facile. I liguri infatti negli ultimi pareggi contro Fiorentina e Parma hanno messo in mostra un impianto di gioco ben collaudato e si sono tolti una soddisfazione anche in Coppa Italia, espugnando 0-2 il campo del Cittadella e avanzando nella competizione.

DIRETTA SPEZIA JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Spezia Juventus sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita di Europa League sarà dunque un’esclusiva riservata ai soli abbonati Sky, che in alternativa la potranno seguire anche con il consueto servizio di diretta streaming video che viene offerto dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi e attivandola su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVENTUS

Le probabili formazioni di Spezia Juventus, sfida che andrà in scena presso lo stadio Manuzzi di Cesena. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vincenzo Italiano con un 4-3-3: Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Marchizza; Agoume, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Nzola, Verde. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Pirlo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Buffon; Demiral, Bonucci, Danilo; Chiesa, Bentancur, Arthur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Morata.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Spezia e Juventus queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 8.00, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.37.



© RIPRODUZIONE RISERVATA