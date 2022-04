DIRETTA/ Spezia Lazio video streaming tv: solo vittorie biancocelesti in passato

DIRETTA SPEZIA LAZIO: TESTA A TESTA

I precedenti di Spezia Lazio sono soltanto quattro: uno di questi per di più risale addirittura a 81 anni fa, nei quarti di finale di Coppa Italia, mentre gli altri ovviamente sono riferiti agli ultimi due campionati di Serie A, i primi giocati dai liguri nella loro storia. Il bilancio per lo Spezia è impietoso: non solo la Lazio ha vinto tutti i quattro incroci, ma ha segnato un totale di 13 gol subendone 5. Spicca ovviamente il 6-1 con cui i biancocelesti hanno vinto il match di andata lo scorso 28 agosto (per la 2^ giornata del campionato in corso); le partite giocate in Liguria sono invece quella di Coppa Italia nel 1941, terminata con un altrettanto roboante 2-5, e quella del dicembre 2020, il primo incrocio di sempre in Serie A.

Era terminata se non altro 2-1, come del resto anche la sfida di ritorno allo stadio Olimpico: al Picco erano stati Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic a permettere alla Lazio, ancora ovviamente allenata da Simone Inzaghi, a prendere il volo nel primo tempo. Poco prima di metà ripresa il solito M’Bala Nzola aveva accorciato le distanze, ma poi la rimonta dello Spezia non si era completata ed erano arrivati 3 punti per i biancocelesti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPEZIA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Spezia e Lazio? La diretta Spezia Lazio si potrà vedere su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet. La gara di campionato, match del sabato sera, si potrà però seguire anche su Sky. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

OSPITI FAVORITI MA OCCHIO ALLE SORPRESE

Spezia Lazio, in diretta sabato 30 aprile 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Sarri ancora a caccia dell’Europa dopo i risultati dei recuperi del mercoledì che hanno mantenuto la Lazio al sesto posto, con Fiorentina e Atalanta che hanno mancato la chance per il sorpasso. Biancazzurri chiamati al riscatto dopo la beffarda sconfitta interna contro il Milan, l’ennesima maturata nei minuti di recupero in questa stagione.

Non può però rilassarsi lo Spezia che è reduce da due sconfitte consecutive e ha visto ridursi a 8 i punti di vantaggio sul terzultimo posto: per i liguri la salvezza sembrava blindata ma servirà un ultimo sforzo, visti i recenti acuti di Salernitana e Genoa in zona retrocessione con i granata che vincendo il recupero a loro disposizione potrebbero rendere effettivamente 5 i punti di vantaggio dello Spezia sul terzultimo posto. All’andata Lazio vincente in goleada 6-1 sullo Spezia, l’anno scorso il match in casa dei liguri si giocò allo stadio di Cesena per l’indisponibilità del “Picco”, la Lazio vinse 2-1 con le reti di Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Spezia Lazio, match che andrà in scena all’Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior, S. Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.

