Diretta Spezia Lecce/ Streaming video tv: in palio gli ottavi (Coppa Italia)

DIRETTA SPEZIA LECCE: CHI VINCE INCONTRA LA ROMA

Spezia Lecce sarà diretta dall’arbitro Nicoló Marini della sezione AIA di Trieste. La gara in programma giovedì 16 dicembre alle ore 18:00, presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La partita è ad eliminazione diretta, quindi la vincente di questa sfida affronterà nel prossimo turno la Roma allo stadio Olimpico. Lo Spezia arriva a questo turno, grazie al successo di agosto sul Pordenone, su cui si è imposto in trasferta con il risultato di 1-3. Thiago Motta, vorrà sicuramente riscattare gli ultimi risultati negativi di campionato. I liguri infatti, hanno perso 4 delle ultime cinque partite disputate, conseguendo un solo punto nel pareggio per 2-2 contro il Sassuolo.

Il Lecce arriva alla sfida del Picco, dopo aver eliminato il Parma nei trentaduesimi di finale. Nella gara disputata lo scorso 15 agosto, i salentini si sono imposti al Tardini con il punteggio di 1-3, conquistando il passaggio del turno. La squadra di Marco Baroni è in un buon periodo di forma, ma è reduce dal KO di Pisa di sabato, nello scontro diretto per la testa della classifica di Serie B. Una sconfitta che pesa sicuramente sul morale dei giallorossi, i quali hanno però la chance di riscattarsi nella gara di Coppa Italia.

SPEZIA LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Spezia Lecce di Coppa Italia sarà disponibile in chiaro per tutti sul canale del digitale terrestre Italia 1. L’emittente televisiva del Biscione trasmetterà tutta la competizione in esclusiva sulle proprie reti. Sarà quindi possibile seguire le partite anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Mediaset Infinity. Per accedere ai contenuti è necessario disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPEZIA LECCE

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Spezia Lecce, le quali scenderanno in campo per disputare la gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico spezzino, Thiago Motta, dovrebbe dare spazio a Nzola, assente nella trasferta di Roma. Per una maglia da titolare scalpita anche Daniele Verde, pronto ad occupare la fascia destra. Ecco la probabile formazione titolare dello Spezia, modulo 3-5-2: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Sher, Maggiore, Reca; Verde, Nzola.

In casa Lecce, l’allenatore Marco Baroni, dovrà fare i conti con le assenze. Non dovrebbero esserci Strefezza e Di Mariano, i quali hanno svolto lavoro differenziato in allenamento. Difficile anche un recupero del bomber Coda. Con il modulo 4-3-3, questa la probabile formazione titolare dei salentini: Gabriel; Genderey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Gargìulo, Hjulmand, Majer; Rodriguez, Olivieri, Listkowski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della gara Spezia Lecce di Coppa Italia, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra ligure, infatti la vittoria dello Spezia, abbinata al segno 1, è quotata 2.00. Un eventuale pareggio nei tempi regolamentari, con segno X è proposto a 3.65. Sembra difficile un successo dei salentini, con la vittoria del Lecce, associata al segno 2, quotata 3.30.

