Diretta Spezia Milan/ Streaming video DZN: la capolista va al Picco (Serie A)

Spezia Milan, in diretta dallo stadio Picco, si gioca W di sabato 13 febbraio: in uno degli anticipi della 22^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021 ritroviamo la capolista, che vuole confermare il suo primo posto e sperare di allungare sull’Inter, impegnata domani sera contro la Lazio. Un Milan che non conosce soste, soprattutto fuori casa dove ha vinto 9 partite su 10 ed è imbattuto; domenica scorsa ha schiantato il Crotone a San Siro e fatto un altro passo di avvicinamento allo scudetto, per i quale comunque sa di dover lottare fino all’ultimo.

Lo Spezia ha battuto un colpo in chiave salvezza, dopo un periodo non troppo brillante: la vittoria sul campo del Sassuolo, arrivata in rimonta, ha allontanato la zona calda ma adesso Vincenzo Italiano va a caccia di conferme, sperando di tirar fuori almeno un punto da questa trasferta. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Spezia Milan; aspettando che le due squadre scendano in campo vediamo in che modo potrebbero essere schierate dai loro allenatori, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

La diretta tv di Spezia Milan sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: potranno seguirla sul canale DAZN1, al numero 209 del loro decoder, ma dovranno essere clienti dell’emittente da almeno tre anni per assistere alle immagini. Trattandosi di un appuntamento DAZN, gli abbonati alla piattaforma potranno ovviamente visionare il match con il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Ancora problemi per Italiano, che in Spezia Milan continua la conta degli infortunati: mancherà soprattutto Nzola (9 gol in campionato), dunque a completare il tridente sarà Galabinov che si prende la maglia di centravanti tra Gyasi e Verde, favoriti per le corsie laterali anche se Agudelo potrebbe avere una chance. A centrocampo Maggiore e Pobega, un ex di questa partita, potrebbero avere il posto sulle mezzali con Matteo Ricci che come sempre agirebbe da regista; Vignali e Erlic saranno i centrali a protezione del portiere Provedel, con Vignali e Simone Bastoni a correre sulle fasce laterali. Nel Milan torna titolare Calhanoglu, che dunque sarà trequartista con Saelemaekers e Rebic a completare la linea alle spalle di Ibrahimovic; nella cerniera di metà campo dovremmo poi rivedere Bennacer, dunque scala in panchina Meité e l’algerino farà coppia con l’intoccabile Kessie, andando a proteggere una linea difensiva nella quale sarà ancora Tomori, per necessità, a prendere il posto a fianco di capitan Alessio Romagnoli. In porta ci sarà Gigio Donnarumma; a destra Diogo Dalot sostituisce lo squalificato Calabria, a sinistra scontata la maglia per Theo Hernández.

Per un pronostico su Spezia Milan possiamo consultare le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare una somma pari a 6,00 volte l’importo investito, l’eventualità del segno X regola il pareggio e porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte la puntata mentre il segno 2, per il successo della formazione ospite, equivale a 1,50 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



