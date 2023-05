DIRETTA/ Spezia Milan video streaming tv: trasferta spesso ostica per il Diavolo

DIRETTA SPEZIA MILAN: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta di Spezia Milan, valevole per il trentacinquesimo turno del campionato di Serie A, analizziamo i precedenti tra le due squadre. Allo stadio “Picco” di La Spezia le due formazioni si sono scontrate solo due volte: il primo incrocio risale al 13 febbraio 2021 con la sorprendente vittoria dei bianconeri liguri grazie ai gol messi a segno da Maggiore e Bastoni. Il 25 settembre 2021, invece, affermazione ospite per 2-1 con le reti realizzate da Maldini e Brahim Diaz dopo il momentaneo pareggio di Verde.

Aggiungendo gli incroci sul campo del Milan, si annoverano altre quattro partite che registrano tre successi rossoneri e una vittoria dello Spezia. L’ultima partita è quella relativa al girone di andata di questa stagione sportiva: il 5 novembre 2022 successo di misura del Milan per 2-1 con le marcature firmate da Hernandez, Daniel Maldini e Giroud. (Giulio Halasz)

SPEZIA MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Milan non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 35^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PUNTI PESANTI!

Spezia Milan, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Semplici e Pioli gemelli diversi: obiettivi distanti tra le due squadre ma l’ansia per un momento difficile accomuna i due tecnici. Un solo punto nelle ultime 5 partite di campionato per lo Spezia che, dopo l’ultima sconfitta di Cremona, è scivolata a -3 dal quartultimo posto col Verona che ha vinto il fondamentale scontro diretto con il Lecce.

Il Milan ha battuto la Lazio restando a -2 dal quarto posto, occupato dall’Inter che ha però battuto 0-2 i. rossoneri nell’attesissimo derby nella semifinale d’andata di Champions. Inevitabile che per il Milan il pensiero sia in parte anche alla sfida di martedì prossimo e alla difficile rimonta da tentare per arrivare alla finale di Istanbul. All’andata il Milan ha battuto 2-1 lo Spezia con un gol di Giroud all’89’, il 25 settembre 2021 rossoneri vincenti con identico punteggio nell’ultimo precedente al “Picco”.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN

Le probabili formazioni della diretta Spezia Milan, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Leonardo Semplici schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Esposito, Ekdal, Bourabia; Verde, Nzola, Gyasi. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Origi; Rebic.

SPEZIA MILAN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.

