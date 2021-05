Diretta Spezia Napoli/ Streaming video tv: entrambe hanno bisogno di punti (Serie A)

DIRETTA SPEZIA NAPOLI: OBIETTIVI OPPOSTI

Spezia Napoli, in diretta alle ore 15:00 di sabato 8 maggio, si gioca allo stadio Picco: siamo nella 35^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, e con soli 4 turni al termine le due squadre hanno bisogno di punti per andare a caccia dei loro obiettivi. Lo Spezia è calato molto, ma soprattutto le squadre alle sue spalle si sono messe a correre: dopo il pareggio di Verona i punti sulla terzultima – il Benevento – sono diventati solo 3 e adesso Vincenzo Italiano sa che l’incubo retrocessione è davvero concreto, pur se c’è un tesoretto utile che può essere difeso strenuamente.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN/ Diretta tv: Castillejo è squalificato

Il Napoli è stato beffato domenica, ripreso dal Cagliari all’ultimo secondo: si è staccato dal terzetto delle seconde in classifica e rischia di dare l’addio alla Champions League, anche se in questa giornata il calendario pone la sfida diretta tra Juventus e Milan con la possibilità di recuperare su una delle due o entrambe. Ricordando che all’andata i liguri avevano fatto il colpo al Diego Maradona, aspettiamo con trepidazione la diretta di Spezia Napoli e intanto possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CROTONE/ Diretta tv, Dzeko o Borja Mayoral?

DIRETTA SPEZIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Napoli sarà disponibile sui canali della televisione satellitare, in esclusiva per gli abbonati: bisognerà andare in questo caso su Sky Sport Serie A, al numero 202 del decoder. In assenza di un televisore, come sempre, i clienti Sky potranno seguire la partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go (con i dati del proprio abbonamento) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI

Italiano deve rinunciare allo squalificato Nzola per Spezia Napoli: come prima punta Piccoli sembra favorito su Galabinov, ai suoi lati non dovrebbero esserci sorprese con Gyasi e Verde titolari. A centrocampo farà ancora panchina Pobega, perché Estevez si riprende la maglia da mezzala e con lui agiranno Maggiore e Matteo Ricci, quest’ultimo in cabina di regia; spazio poi a Vignali e Marchizza (più di Simone Bastoni) come terzini, in mezzo a proteggere Provedel avremo Ismajili e Erlic. Scelte obbligate in difesa per Gennaro Gattuso che, senza Koulibaly e Maksimovic, punterà su Manolas e Rrahmani al centro; out anche Ospina, il portiere sarà Meret mentre sulle corsie vedremo Di Lorenzo e Hysaj, l’albanese è ancora in vantaggio su Mario Rui. In mezzo ecco la cerniera formata da Demme e Fabian Ruiz, davanti a loro Lozano e Lorenzo Insigne giocheranno esterni (Politano dovrebbe dunque andare in panchina) con Zielinski ancora al centro; dubbio Osimhen ma il nigeriano sembra recuperato, e dunque potrebbe farcela scalzando nuovamente Mertens.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Nzola e Igor squalificati oggi, 35^ giornata

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Spezia Napoli sono a disposizione le quote fornite ufficialmente dall’agenzia Snai, per cui possiamo andare a vedere cosa ci riservi il bookmaker in questione. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 5,75 volte quanto giocato, mentre il segno X che identifica il pareggio porta in dote un valore pari a 4,50 volte l’importo investito. Il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,50 volte quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA