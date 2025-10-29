Diretta Spezia Padova streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la decima giornata di Serie B.

DIRETTA SPEZIA PADOVA (RISULTATO FINALE 1-1): UN PUNTO A TESTA

Da segnalare un inserimento di Mateju sulla sinistra, ma Faeo anticipa tutti. Il Padova, quindi, continua ad attaccare per cercare di trovare il gol. Lo Spezia, invece, ancora deve riprendersi dalla rete del pareggio segnata dal team veneta. All’84’, però, a provarci è lo Spezia con il tiro di Lapadula: Fortin risponde presente.

L’ultima partita di questa partita, quindi, arriva al 95′ ed è per il team ospite. Il Padova, infatti, è pericoloso con l’assist di Bonaiuto per Di Maggio che non riesce ad impattare bene con la sfera. La partita tra lo Spezia ed il Padova termina quindi con il risultato finale di 1-1 (Agg.William Scuotto).

DIRETTA SPEZIA PADOVA (RISULTATO 1-1): PAREGGIO DI LASAGNA

Dopo i primi cambi della gara, dunque, al 63′ ci prova Beruatto: Fortin controlla la sfera senza problemi. Il Padova pareggia esattamente tre minuti dopo, ovvero quando Sarr compie il gravissimo errore di rilanciare addosso a Lasagna e pallone che si deposita in gol. Lo sbagio dl portiere dello Spezia è davvero sconcertante.

Una volta pareggiato, quindi, nel Padova compie due sostituzioni. Dal lato dello Spezia, invece, ora bisogna fare di tutto per cercare di tornare in vantaggio. Vedremo se il team ligure riuscirà o meno a dare continuità al primo successo di campionato arrivato sabato scorso ad Avellino (Agg.William Scuotto).

DIRETTA SPEZIA PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

DIRETTA SPEZIA PADOVA (RISULTATO 1-0): RETE DI LAPADULA

Lo Spezia inizia il proprio forcing sin dai primi minuti. Al 16′, infatti, Esposito lancia Vignani che la mette in mezzo per il colpo di testa vincente di Lapadula. La gara tra i liguri ed il Padova è molto aggressivia, ma i padroni di casa continuano ad avere il controllo del match. Tra le fila bianconere ci prova Di Serio: Fortin devia in angolo.

La prima frazione di gara, dunque, si conclude sul risultato di 1-0 a favore dello Spezia di mister D’Angelo. Il Padova si fa vedere finalmente davanti al 53′ con il cross di Fusi, ma Sarr è attento e fa suo il pallone. Ora vedremo cosa accadrà in questa seconda parte del secondo tempo (Agg.William Scuotto).

DIRETTA SPEZIA PADOVA: RIPRESA LIGURE?

Sarà lo stadio Picco il teatro della diretta Spezia Padova, che alle ore 20:30 di mercoledì 29 ottobre va in scena per la decima giornata nel campionato di Serie B 2025-2026: è una partita tra due squadre che partivano con ambizioni diverse, ma in questo momento sono i biancoscudati a fare meglio.

Per lo Spezia infatti la stagione è iniziata come quella di due anni fa, come se la finale playoff giocata nell’ultimo campionato non ci fosse stata: la squadra si è trovata anche ultima in classifica, ma nel weekend ha vinto nettamente ad Avellino e ora dunque potrebbe puntare a una decisa ripresa con un’altra vittoria.

Sta facendo tutto sommato bene il Padova, che da neopromosso aveva come principale obiettivo quello di salvarsi ma sta provando anche a esplorare la zona playoff, contro la Juve Stabia ha dovuto soffrire ma è riuscito a portare a casa un punto importante anche per quanto riguarda il morale.

Adesso vedremo cosa la diretta Spezia Padova ci dirà, sicuramente ci sarà anche un po’ di tensione in campo ma il momento può essere propizio per entrambe, quindi aspettando il calcio d’inizio proviamo a ipotizzare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PADOVA

La diretta Spezia Padova dovrebbe consegnarci il 3-5-2 da parte di Luca D’Angelo, visto il turno infrasettimanale dovrebbe arrivare qualche cambio e allora attenzione ai terzini, con Candela e Beruatto potenzialmente titolari a supportare una difesa nella quale Jack, Hristov e Mateju dovrebbero rimanere in campo a protezione di Mouhamadou Sarr, in mezzo al campo si candidano Kouda e Candelari (potrebbero rimanere fuori Cassata e Adam Nagy, con la conferma di Salvatore Esposito) mentre davanti lo Spezia potrebbe puntare sia su Di Serio che Vanja Vlahovic, entrambi in gol dalla panchina sabato scorso.

Premesse vere anche per Matteo Andreoletti, che nel suo 3-5-2 speculare può mandare in campo Lorenzo Villa in difesa, con Sgarbi e Marco Perrotta (in porta ci sarà Fortin) ma anche Barreca o Favale sulle corsie, spostando nuovamente Ghiglione a destra, in mezzo invece Harder e Di Maggio hanno un’occasione per tornare titolari scalzando due tra Crisetig, Varas Marcillo e Fusi, in attacco difficile rinunciare a Bortolussi autore di una doppietta domenica e allora a rimanere fuori potrebbe essere Buonaiuto, che tornerebbe in panchina a favore di Lasagna, favorito anche su Seghetti.

SPEZIA PADOVA: QUOTE E PRONOSTICO

Andando a scoprire qualcosa sulle quote per la diretta Spezia Padova, leggiamo quelle di Eurobet che pongono i padroni di casa come favoriti, forti di un 1,82 sulla loro vittoria che viene contrassegnata dal segno 1, mentre l’ipotesi del successo biancoscudato – regolata dal segno 2 – vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 4,30 volte la giocata, e infine il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una somma equivalente a 3,40 volte la posta in palio.