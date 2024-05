DIRETTA/ Spezia Palermo video streaming tv: appena otto sfide recenti! (Serie B, 1 maggio 2024)

DIRETTA SPEZIA PALERMO: I TESTA A TESTA

Manca poco alla diretta di Spezia Palermo: è interessante curiosare nei precedenti di questa partita, che a dire il vero non raccontano molto negli ultimi anni. Sono solo otto le sfide disputate nel terzo millennio, a partire dal 2013; per trovare le altre bisogna tornare addirittura alla fine degli anni Trenta nel XX secolo, il contesto ci parla di incroci sempre avvenuti in Serie B. Negli ultimi 11 anni hanno dominato i pareggi, ben cinque; lo Spezia ha ottenuto due vittorie contro un solo successo del Palermo, una vittoria ligure è maturata ai rigori (al Barbera) nel terzo turno della Coppa Italia 2026-2017, quella al Picco nel settembre 2013 aveva fatto registrare l’autorete decisiva di Ezequiel Muñoz.

Il Palermo in epoca recente non è mai riuscito a battere lo Spezia in trasferta la sua unica vittoria dal 2000 a oggi è arrivata in terra siciliana, era l’agosto 2017 e la partita apriva il campionato di Serie B. Quella sera Bruno Tedino aveva battuto Fabio Gallo con un gol per tempo: era stato doppio sigillo macedone, con Aleksandar Trajkovski ad aprire le danze e Ilija Nestorovski che le aveva chiuse all’inizio del secondo tempo. Ora per i rosanero sarebbe importante violare finalmente il Picco, vedremo allora cosa succederà in questa partita… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPEZIA PALERMO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La sfida tra Spezia Palermo può essere seguita senza difficoltà grazie alle numerose modalità per accedere alla diretta. Su Sky, si può vedere il match comprando il pacchetto Calcio o scegliendo l’opzione equivalente su NowTv. In alternativa, DAZN trasmette la partita con un abbonamento regolare.

LA PRESENTAZIONE

Mancano poche ore alla diretta di Spezia Palermo, in programma oggi 1 maggio 2024 alle ore 15:00 per la 36ª giornata di Serie B. Il Palermo, in lotta per consolidare la propria posizione nei playoff, affronta una partita potenzialmente favorevole sulla carta, ma dovrà prestare attenzione allo Spezia.

Gli ospiti siciliani dovranno mantenere alta la concentrazione, poiché è facile perdere punti contro squadre di bassa classifica. Lo Spezia ha dimostrato nelle ultime due partite di essere un avversario ostico, mettendo in difficoltà due squadre che puntano allo stesso obiettivo del Palermo.

SPEZIA PALERMO: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta di Spezia Palermo ci avvicinano alla partita ed è interessante vedere come le due squadre si preparano al confronto e quali saranno le mosse che metteranno in campo i due allenatori che giocheranno a specchio con il 3-5-2. Per lo Spezia di mister D’Angelo in difesa Nikolaou insieme a Mateju e Hristov che completano la linea a tre, il centrocampo dipenderà molto dalla verve che riusciranno a dare Vignali e Nagy, soprattutto a supporto del tandem d’attacco formato da Falcinelli e Di Serio. Il Palermo anche lui schiererà in difesa un terzetto di tutto rispetto e di esperienza composto da Diakité, Ceccaroni e Lucioni, sulla mediana a guidare le danze ci penserà il solito Gomes con Ranocchia al posto di Di Francesco, in avanti ci penseranno Brunori insieme a Soleri. Questo tandem offensivo si è rivelato molto prolifico nelle ultime giornate e sarà cruciale per mantenere vive le speranze di vittoria dei rosanero.

SPEZIA PALERMO, LE QUOTE

Se qualcuno volesse fare una scommessa sulla diretta di Spezia Palermo prima è meglio vedere le quote relative alla partite grazie al supporto della Sisal: il segno 1 che vedrebbe trionfare i liguri è fissato a 2,1 mentre il segno X, che ovviamente significa “pareggio” per i meno avvezzi ha una quota pari a 2,5. La vittoria rosanero invece si attesta sul 1,8.











