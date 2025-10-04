Analisi della diretta Spezia Palermo, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

Diretta Spezia Palermo, rosanero a caccia del primo posto

Lo Stadio Alberto Picco ospiterà la diretta Spezia Palermo, una partita dalla grande importanza per la Serie B, nonostante sia solo la settima giornata di una stagione ancora lunga, le due squadre infatti sono tra quelle che ai nastri di partenza sembrava dovessero lottarsi le prime posizioni cosa che in uno dei due casi non si sta verificando, i bianconeri infatti da inizio anno non sono ancora riusciti ad uscire dalla zona retrocessione riuscendo solo a conquistare 3 punti ma senza ancora riuscire a ottenere vittorie, nell’ultima settimana infatti è arrivato l’ennesimo pareggio, un 1-1 in casa della Reggiana.

Per i rosanero invece la situazione è decisamente migliore anche se non ancora quanto sperano la dirigenza e l’allenatore, il terzo posto a due punti di distacco con la vetta in questo momento è più che accettabile ma l’obiettivo è chiaro vincere il campionato, nonostante alcuni stop di troppo già ottenuti, come l’ultimo pareggio 0-0 con il Venezia.

Diretta Spezia Palermo streaming video, come seguire la partita

Il fischio d’inizio della diretta Spezia Palermo è previsto per le 17.15 orario in cui anche i tifosi non presenti all’impianto potranno seguire in contemporanea la sfida tramite lo streaming che può offrire Dazn per gli abbonati ad uno tra i piani Start, Standard, Plus e Goal Pass, o LAB Channel tramite l’appoggio di Amazon Prime Video e OneFootball.

Formazioni Spezia Palermo, probabili scelte dei tecnici

Dopo i risultati dell’ultima giornata per la diretta Spezia Palermo gli approcci dei due tecnici saranno differenti, Luca D’Angelo infatti confermerà dove possibile gli undici del 3-5-2 schierato con Sarr come portiere, Wisniewski, Cistana e Mateju come difensori, Candela, Nagy, Esposito, Kouda e Aurelio come centrocampisti e Lapadula con Soleri come attaccanti. Filippo Inzaghi invece attuerà qualche sostituzione al suo 3-5-2 dove ci saranno Joronen in porta, Pierozzi, Bani e Peda in difesa, Bereszynski, Segre, Blin, Giovane e Augello a centrocampo e in attacco Brunori con Pohjanpalo.

Spezia Palermo, quote e possibile risultato finale

Secondo diversi bookmaker come bet365 la diretta Spezia Palermo potrebbe ribaltare la situazione vista in queste prime giornate e portare i bianconeri alla vittoria, che sarebbe la prima della stagione e che per l’avversario che andrebbero a battere porterebbe un importante scarica di fiducia nella squadra. A questa eventualità infatti è stato dato il valore più basso tra tutte le quote pari a 2.55, la vittoria rosanero nonostante sembri essere più scontata è vista come più difficile e quindi valutata a 2.70 ma ancora più alto è il pareggio, fissato a 3.20 e che non aiuterebbe nessuna delle due.