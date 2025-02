DIRETTA SPEZIA PALERMO (Risultato 0-1), SI SBLOCCA SUBITO IL MATCH

Comincia la diretta del match valido per la venticinquesima giornata di serie B tra Spezia e Palermo, un big match tra due squadre con grandi ambizioni. Lo Spezia punta alla promozione diretta e non vuole perdere terreno da Sassuolo e Pisa mentre i siciliani vogliono confermare il posto playoff. Debutto dal primo minuto per i due acquisti Audero e Pohjanpahlo, comincia la sfida di serie B.

Pochi secondi e subito gol del Palermo in Liguria. Va a segno Ranocchia con una grande rete: il centrocampista salta un avversario con un tunnel e segna con un grande mancino dal limite, il calciatore infila la rete e beffa Chichizola, Palermo in vantaggio. Lo Spezia si è fatto trovare impreparato, ora si sistema e prova subito a reagire (Agg. Mario Tramo)

Diretta Spezia Palermo in streaming video e tv, come vederla

Per seguire la diretta Spezia Palermo sarà necessario che i tifosi e gli interessati alla gara abbiano sottoscritto l’abbonamento ai servizi di Dazn per uno tra i piani Goal Pass, Standard o Plus, potranno poi sintonizzarsi sul canale Dazn o collegarsi alla piattaforma di streaming di Dazn

Diretta Spezia Palermo (risultato 0-0): si comincia!

Prima di immergerci nel rettangolo verde della diretta di Spezia Palermo, passiamo alla nostra solita rubrica sulle statistiche le due squadre portano sul terreno da gioco. Lo Spezia segna in media 1.58 gol a partita, quasi il doppio rispetto al Palermo, fermo a 1.04. Tuttavia, i rosanero incassano meno reti (0.96 contro 0.62), segno di una maggiore compattezza difensiva. Un dato rilevante riguarda le partite con almeno due gol nel primo tempo: lo Spezia ha il 29.17% di incontri con un primo tempo over 1.5, mentre il Palermo arriva al 37.5%, indicando una maggiore propensione a vedere partite con gol già nei primi 45 minuti.

Dal punto di vista difensivo, lo Spezia vanta più clean sheet stagionali (13 contro 8), a conferma di una retroguardia affidabile. Per quanto riguarda la disciplina, la squadra ligure riceve in media più cartellini gialli (2.83 contro 2.25), ma nessuna delle due squadre si distingue per eccessiva irruenza, avendo entrambe una media di cartellini rossi pari a zero. Detto questo passiamo pure al commento live della diretta di Spezia Palermo. (agg. Gianmarco Mannara)

Spezia Palermo, scontro al vertice

La diretta Spezia Palermo andrà in scena allo Stadio Alberto Picco e sarà valida per la venticinquesima giornata della Serie B, a scontrarsi sono due squadre importanti del campionato ma che stanno affrontando la stagione in maniera differente.

I padroni di casa sono una delle squadre migliori del campionato e occupano la 3° posizione in classifica con 48 punti, vogliono vincere per avvicinarsi alle posizioni che gli permetterebbero la promozione senza passare dai playoff, gli ospiti invece hanno avuto qualche difficoltà e con 30 punti occupano l’8° posizione in classifica. Lo Spezia si presenta alla partita dopo una convincente vittoria 0-2 in casa del Cittadella, il Palermo invece è stato sconfitto 1-2 dal Pisa nell’ultima partita.

Formazioni Spezia Palermo, i probabili protagonisti della partita

Per la difficile partita delle 15.00 i padroni di casa dovrebbero confermare il loro 3-5-2 con il mister Luca D’Angelo che schiererà Chichizola in porta, Mateju, Hristov e Wisniewski in difesa, Elia e Reca sulle fasce con Vignali, Esposito e Bandinelli a completare il centrocampo, Di Serio e Colak la coppia d’attacco.

Gli ospiti sembrerebbe poter essere schierati dal tecnico Alessio Dionisi con un 3-5-2 che vede Desplanches tra i pali, Ceccaroni, Nikolau e Magnani il trio di difensori centrali, Lund e Diakité gli esterni, Verre, Ranocchia e Segre in mezzo al campo e Brunori in coppia con il neo acquisto Pohjanpalo.

Pronostico Spezia Palermo, il possibile esito della gara

La diretta Spezia Palermo sulla carta è una partita che vede i padroni di casa favoriti sugli ospiti per via di come hanno affrontato la stagione fino a questo punto e della loro posizione in classifica nettamente migliore.

Però il mercato che hanno appena concluso i rosanero, soprattutto con l’acquisto di Pohjanpalo, potrebbe ribaltare un po’ le carte in tavola e soprattutto la stagione della squadra siciliana che spera di risalire in classifica e allontanarsi dalle inseguitrici per i playoff.

Anche secondo gli addetti ai lavori lo Spezia dovrebbe vincere e la sua quota è 1.85, il pareggio tra le due squadre invece è dato a 3.40, mentre la vittoria del Palermo è vista molto difficile e la sua quota è di 4.33