Diretta/ Spezia Parma (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie B, 2 dicembre 2023)

DIRETTA SPEZIA PARMA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, la diretta di Spezia Parma è alle porte e un’occhiata alle statistiche di Serie B tra queste squadre può darci sicuramente un mano. I liguri sono la squadra più sanzionata dell’intero campionato con 48 gialli (primo posto) e 3 rossi (dietro ad Ascoli e Pisa). Questo è dovuto principalmente ad uno stile di gioco molto duro come testimoniano i 17.9 contrasti a partita, anche questo record di Serie B. Ciò non toglie che lo Spezia vanta la seconda posizione sia per dribbling riusciti (8.4) sia per i tiri a partita ovvero 15.1. Infine da segnalare il possesso palla medio di 54,1%.

Il Parma è la seconda squadra che crea il maggior numero di grandi occasioni da rete con 33, vanificandone 18 di esse. Va detto però che i crociati vantano il miglior attacco con 28 reti dunque è tutto abbastanza bilanciato. Gli emiliani sono tra le squadre meno sanzionato del campionato con appena 28 cartellini gialli, meglio solamente il Catanzaro e il Venezia. Questo anche perché il Parma ha una media di 13.2 falli a partita, la quinta più bassa della cadetteria. (aggiornamento di Christian Attanasio)

SPEZIA PARMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Spezia Parma sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Spezia Parma sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Spezia Parma pone di fronte due squadre che nella propria storia si sono affrontate in ben 25 occasioni. Le vittorie per il Parma risultano essere 7; 10 pareggi e 8 successi per i liguri. Le due squadre, tuttavia, tra il 2017 e il 2021 si sono affrontate in quattro occasioni tra serie B e massima serie. La prima sfida che analizzeremo è quella del 27 dicembre 2017. La gara giocata dopo Natale ha presentato un pareggio a reti bianche con le due formazioni che si sono divise la posta in palio.

Gara di ritorno giocata nel maggio del 2018 che ha visto Il Parma avere la meglio grazie ai gol firmati da Ceravolo e Amato Ciciretti, con quest’ultimo autore anche di un assist. In casa Spezia rigore sbagliato per l’ex di turno Alberto Gilardino. In serie A il 25 ottobre 2020 le due formazioni hanno regalato un pareggio pirotecnico grazie al gol al minuto 92 firmato da Kucka per il finale 2-2. Stesso risultato anche nella gara di ritorno con rimonta firmata da Gyasi per lo Spezia. (Marco Genduso)

EMILIANI IN CALO

La diretta Spezia Parma, in programma sabato 2 dicembre alle ore 16:15, racconta della 15a giornata di Serie B. Per i liguri si tratta di un periodo di profonda crisi, come testimonia anche il diciottesimo posto. I bianconeri non mettono a referto tre punti dall’ormai lontano 30 settembre in occasione del 2-1 sul campo della FeralpiSalò. Tante le scottature nel mese di novembre a partire dalla sconfitta ai rigori in Coppa Italia contro il Sassuolo fino al 2-1 subito nel derby ligure contro la Sampdoria. Nel mezzo, il ko con la Cremonese e i pareggi con Lecco e Ternana.

Il Parma d’altro canto sta vivendo un periodo positivo, anche se ultimamente sono arrivati due risultati che hanno rovinato l’ottima striscia di quattro vittorie consecutive con almeno due reti segnate. Infatti nel penultimo turno è arrivata un’inaspettata sconfitta sul campo del Lecco per 3-2, con i crociati che si sono ritrovati in dieci al 31′ sull’1-1. Poteva sembrare un episodio, ma anche nell’ultima giornata il Parma ha mancato l’appuntamento con la vittoria pareggiando in casa per 1-1 contro il Modena, in un match che ha visto Partipilo salvare i crociato al minuto 93.

SPEZIA PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Spezia Parma vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-2-1. In porta Dragowski, retroguardia composta dal trio Amian-Bertola-Nikolaou. A centrocampo Esposito e Cassata con Kouda e Elia larghi mentre Verde e Antonucci saranno i due trequartisti alle spalle dell’unica punta Moro.

Il Parma si disporrà col 4-2-3-1. Tra i pali Chichizola, difesa a quattro con Coulibaly, Del Prato, Balogh e Ansaldi a completare il reparto difensivo. In mediana ci saranno Sohm-Estevez, trequartisti Man, Bernabei e Benedyczak. Il centravanti invece Bonny.

LE QUOTE DI SPEZIA PARMA PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Spezia Parma danno per favorita la squadra di casa a 2.50. Secondo bet365, il 2 fisso in favore degli emiliani è dato a 2.88 mentre il segno X a 3.25.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nell’incontro, è quotato 2.05 contro l’1.85 dell’Under. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 2.











