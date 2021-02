Diretta Spezia Parma/ Streaming video tv: una prova del nove per Italiano (Serie A)

DIRETTA SPEZIA PARMA: D’AVERSA RISCHIA TUTTO

Spezia Parma sarà in diretta dallo stadio Picco, alle ore 15:00 di sabato 27 febbraio: l’anticipo della 24^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021 ci presenta una delicata sfida per la salvezza, ma con le due squadre che hanno una posizione di classifica ben diversa. Lo Spezia, lo dicevamo nei giorni scorsi, sta facendo benissimo nel campionato da esordiente assoluta ed entra nel turno con un vantaggio di 9 punti sulla zona retrocessione; un tesoretto che non è diminuito nonostante la netta sconfitta di Firenze, ma ora chiaramente Vincenzo Italiano vuole risalire la corrente.

Il Parma non vince da una vita: ci è andato vicino settimana scorsa ma si è fatto recuperare due gol dall’Udinese, Roberto D’Aversa è stato confermato in panchina ma il penultimo posto e il -6 dalla salvezza sono dati netti, con il tempo che sta per scadere. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Spezia Parma; aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso in campo leggiamo insieme come potrebbero essere schierate dai loro allenatori, nella valutazione delle probabili formazioni.

DIRETTA SPEZIA PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Parma sarà accessibile ai soli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento in questo caso è su Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder), e in assenza di un televisore sarà possibile seguire questa partita anche tramite il servizio di diretta streaming video. Senza costi aggiuntivi potrete infatti attivare l’applicazione Sky Go, riservata anche questa ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PARMA

Finalmente per Spezia Parma Vincenzo Italiano ritrova quasi tutta la sua rosa, e dunque il 4-3-3 sarà quello migliore possibile. Al momento Estevez e Maggiore sembrano essere favoriti su Pobega che attraversa un calo dopo lo straripante avvio di stagione; in cabina di regia avremo Matteo Ricci, a protezione di Provedel il tandem Terzi-Chabot con Vignali a destra e Simone Bastoni sull’altra corsia. Davanti, ballottaggi aperti: è tornato Nzola che se la gioca con Galabinov, Saponara è favorito su Verde e Agudelo, Gyasi dovrebbe essere confermato a destra. Nel Parma si è già fermato l’ultimo arrivato Pellè, e sono out Bani e Brugman per squalifica: D’Aversa allora punta su Gagliolo come difensore centrale al fianco di Osorio, mandando Giuseppe Pezzella a sinistra con Andrea Conti a destra. Il portiere sarà ovviamente Sepe, a centrocampo spazio a Hernani in cabina di regia con Kucka e Alberto Grassi che dovrebbero avere la meglio su Kurtic per le mezzali. Nel tridente offensivo, Cornelius e Mihaila sono favoriti su Zirkzee e Gervinho; a completare l’assetto dovrebbe esserci Karamoh.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Spezia Parma possiamo leggere insieme quello che l’agenzia Snai ha previsto con le sue quote. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita corrispondente a 2,40 volte la somma giocata, mentre il pareggio che è regolato dal segno X vi farebbe guadagnare 3,10 volte la puntata. L’eventualità del successo ospite, ovviamente il segno 2, vale invece 3,15 volte quello che avrete messo sul piatto con questo bookmaker.



